Liga Argentina de básquet: Deportivo Viedma no pudo con Gimnasia en el Cayetano Arias

Deportivo Viedma dejó escapar un partido que parecía tener controlado y cayó 88-83 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la sexta fecha de la Liga Argentina de básquet 2025/26. El partido se disputó en el Ángel Cayetano Arias de la capital rionegrina y con esta derrota, el equipo local quedó con un registro de 2-4. El Lobo, por su parte, marcha con récord de 4-2.

El conjunto rionegrino tuvo buenos pasajes de juego, especialmente en el segundo cuarto, donde logró imponerse 21-15 y se fue al descanso arriba 41-37. En el tercer período mantuvo la intensidad, sumó desde el banco y llegó al último cuarto con una ventaja de 67-60.

Sin embargo, en el tramo final no pudo sostener el ritmo. Las imprecisiones ofensivas y algunas pérdidas le abrieron la puerta a la reacción de Gimnasia, que empató el partido sobre el cierre y terminó llevándose la victoria gracias a su mayor claridad en los momentos decisivos.

Los destacados de la noche

Keiver Marcano, con 22 puntos y 9 rebotes, y Luciano Caceres, con 20 tantos, fueron los máximos anotadores en el quinteto de Guillermo Bogliacino, seguidos de Nicolás Paletta (9) y Lisandro Fernández (8). En el ganador los mejores fueron Gian Franco Sinconi, con 19, y Joan Carlos Gutierrez Conde, con 17.

Los próximos tres compromisos para Depo Viedma serán en tierra bonaerense porque el 30 de noviembre visitará a El Talar (Bella Vista), el 2 de diciembre se las verá con Racing, en Avellaneda, y el 4, ante Lanús, en el Rotili. El objetivo, claro está, es recuperar terreno y volver con una o más victorias en el bolso.