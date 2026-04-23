Liga Argentina: Depo Viedma puso el corazón, le empató la serie Provincial y va por todo a Rosario

González y Cáceres fueron determinantes en la gran victoria de Viedma, que estiró la serie al quinto partido. (Fotos Carlo Viotti)

En un Cayetano Arias colmado, Deportivo Viedma mostró carácter, corazón y básquet de alto nivel para quedarse con un triunfazo ante Provincial, por 78-77. Fue una victoria agónica que le permitió empatar la serie 2-2 y estirar la definición a un quinto juego que seguramente será un atado de nervios. Ahora, todo se definirá el domingo 26 en Rosario y el Depo irá por todo en este cruce por los octavos de final de la Liga Argentina.

En el inicio del partido, el conjunto local impuso condiciones: controló el balón y neutralizó los ataques del equipo rosarino. Provincial, por su parte, se mantuvo fiel a su propuesta basada en pases dinámicos y juego colectivo. Deportivo Viedma cerró el primer cuarto arriba por 25-13.

Provincial mostró carácter y solidez defensiva, tomó el control del juego y comenzó a descontar hasta ponerse a solo dos puntos (29-27), durante el segundo parcial. Ante ese momento, el entrenador Guillermo Bogliacino movió el banco y solicitó un tiempo muerto, logrando reordenar el funcionamiento colectivo de Viedma, que sostuvo la ventaja y se fue al descanso arriba por 39-33 (14-20).

Bogliacino y sus muchachos van por el gran golpe a Rosario.

Ventaja para Viedma, reacción rosarina

Tras el entretiempo, Viedma salió con gran intensidad, imponiendo su estrategia de pases dinámicos y juego colectivo, lo que le generó dificultades a Provincial. Con una defensa sólida, paciencia y claridad en ataque, el local volvió a marcar diferencias y cerró el tercer cuarto arriba por 61-49 (parcial 22-16).

En el último cuarto, Provincial sacó a relucir su jerarquía y, con eficacia, comenzó a descontar en el marcador hasta quedar a un punto (71-70). Sin embargo, Viedma no bajó la guardia, defendió cada pelota con determinación y terminó sellando un triunfo agónico por 78-77, que deja la serie abierta y se definirá en Rosario.

Lisandro Fernandez, con 23 puntos, y Luciano Cáceres, con 16, fueron los mejores en el equipo de Guillermo Bogliacino. También fue clave el aporte de Lucas González, con 13 tantos y 9 rebotes. En la visita sobresalió Adrián Boccia, con 21.