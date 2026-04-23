Pacífico no le dio chances a Petrolero y volvió a la victoria en la Liga Federal

Pacífico sintió que tenía la obligación de ganar y lo hizo sin ningún problema. Encontró todas las variantes y no le dio chances a Petrolero Argentino, al que dominó de principio a fin en la división Sur de la Liga Federal de básquet. Fue 93-61 en el Viejo Ramírez de la capital neuquina.

Con rotación permanente y muchos minutos para los canteranos, el Decano tuvo su noche más tranquila en una competencia que es esquiva porque fue la tercera victoria en nueve presentaciones. El Matador, por su parte, sigue sin ganar en el torneo.

Se despegó rápido y fue para siempre

Sólo en los primeros minutos del juego hubo algo de paridad en el reducto del centro. Dos bombas consecutivas, una de Exequiel Sánchez y otra de Mateo Vázquez, le dieron paso a primera luz importante del partido y fue para siempre. El Deca se quedó con ese parcial por 22-12 y a partir de ahí aumentó (y manejó) la diferencia. 48-23 marcó el tablero camino a vestuarios y 77-40 cuando cerró el tercero. Ahí ya no había partido.

Alex Soria aprovechó sus centímetros, dominó la zona pintada y fue el goleador de la noche, con 21 puntos, seguido de Sánchez (14), Gustavo Maranguello (13), Vázquez (12) y Marco Roumec (11). En la visita, Pablo Pérez (15) y Josko Agnic (14) fueron los que llegaron al doble dígito.

Maranguello terminó con su clásico doble-doble (13 y 11 rebotes).

En la comparativa, lógicamente, hubo mucha diferencia, pero las más sustanciales se dieron en los rebotes (54-29) y las asistencias (23-8). A la hora de los lanzamientos, el Decano terminó con un alto 22-35 (63%) en tiros de dos puntos, contra un muy pobre 16-42 (38%) del Matador de Plaza Huincul.

Posiciones y próximos juegos

Pacífico alcanzó su tercera victoria y suma 12 puntos, con marca de 3-6. Los líderes son Centro Español y Pérfora, con 15 puntos y 7-1. Independiente completa el podio con 14 (6-2) y Club Plottier está cuarto con 13 y 5-3. Más atrás están Deportivo Roca (11, 3-5), Atlético Regina (10, 2-6) y Petrolero (9, 0-9).

Próximos partidos

Viernes 24 de abril, a las 21: Atlético Regina vs. Pérfora, La Calderita

Viernes 24 de abril, a las 21:30: Centro Español vs. Deportivo Roca, El Templo

Martes 28 de abril, a las 21: Club Plottier vs. Pacífico, El Histórico

Miércoles 29 de abril, a las 21:30: Independiente vs. Petrolero, La Caldera