Liga Argentina: Deportivo Viedma confirmó la continuidad de Luciano Cáceres

El escolta querrá volver a ser uno de las piezas fundamentales del equipo.

Deportivo Viedma dio otro paso importante en pos de consolidar sus bases para afrontar la Liga Argentina de Básquet 2026/27 e intentar tomarse revancha tras quedar a un paso del ascenso en la pasada edición.

En tal sentido, el equipo de la capital rionegrina, que días atrás anunció la continuidad de su técnico Guillermo Bogliacino, confirmó hoy la renovación del escolta Luciano Cáceres, una de las piezas claves del equipo en los últimos años.

Cáceres, de 24 años, afrontará su tercera campaña consecutiva con la camiseta del «Depo», donde tuvo un rol fundamental dentro del equipo que viene llegar a últimas instancias en el Playoff pasado de la segunda competición del básquetbol argentino.

Tras dos temporadas en el club, el oriundo de Catamarca se ganó un lugar gracias a su aporte dentro de la cancha y a su compromiso con la institución. Su permanencia representa una continuidad en el proyecto deportivo que impulsa Deportivo Viedma.

Desde su llegada al club, el jugador disputó 93 partidos oficiales y convirtió 1.399 puntos, números que reflejan su protagonismo y regularidad con la camiseta del Depo.

Con esta renovación, Deportivo Viedma continúa avanzando en la conformación del plantel para la Liga Argentina 2026/27, apostando a mantener una base de jugadores que conocen la identidad del equipo y buscarán seguir siendo protagonistas durante la próxima temporada.

El comienzo de la temporada venidera está estipulada para iniciarse a mediados de octubre próximo. El torneo se disputará en dos conferencias, bajo un formato de todos contra todos, con la fase regular terminando a fines de marzo.