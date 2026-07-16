Bellingham reveló la charla que desató el enojo de Messi: «Cada quien hará lo suyo»

Messi tuvo un fuerte cruce en el segundo tiempo con una de las figuras inglesas.

En un partido con todos los condimentos, la Selección Argentina derrotó a Inglaterra y se metió en la gran final del Mundial 2026. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la Albiceleste lo dio vuelta en una ráfaga a los Tres Leones y jugará por el título ante España.

Como era de esperarse, el encuentro estuvo lleno de cruces y disputas entre los futbolistas. Uno de estos enfrentamientos estuvo protagonizado por Lionel Messi y Jude Bellingham, que tuvieron una fuerte discusión.

Tras el final del partido, el futbolista del Real Madrid fue consultado por la acción y no dudó en responder: «En realidad estábamos hablando de una falta, pero no fue nada grave en absoluto«, comenzó.

Luego, reveló el diálogo que tuvo con la Pulga: «Pensé que había sido falta antes y él dijo: ‘¿Y qué hay de la que me hicieron a mí?’ Y yo solo le dije: ‘Eres lo suficientemente fuerte como para aguantarlas«, explicó.

El gesto viral de Messi tras la charla con Bellingham.

Mas adelante, volvió a aclarar la situación: «No hubo ninguna disputa o problema entre nosotros. Estoy seguro de que cada quien hará lo suyo y le dará mucha importancia, pero no, en realidad no fue nada del otro mundo«.

Para cerrar el tema, la figura inglesa recalcó su admiración hacia el astro argentino: «Es un privilegio jugar contra él. Obviamente estoy en el equipo perdedor, duele mucho, pero es un privilegio jugar contra uno de los mejores«.

La Selección Argentina ya se enfoca en la final de la Copa del Mundo. El próximo domingo a las 16:00, la Albiceleste buscará el bicampeonato y la cuarta estrella ante España en Nueva York.