Liga Confluencia: Deportivo Roca y Atlético Regina jugarán un partido desempate para definir al campeón del Clausura

Luciano Roberti vio la roja en el complemento y será una baja importante para el Naranja de cara al desempate. (Foto: Gentileza Luján Martínez / @tresalegrestigres)

En una última fecha apasionante, Deportivo Roca y Atlético Regina ganaron ante su gente, alcanzaron los 29 puntos y definirán al campeón del torneo Clausura de la Liga Confluencia en un partido desempate, que se jugará en cancha neutral y con fecha a confirmar.

El día del encuentro dependerá de la participación del Albo en el Regional Amateur. Este domingo recibirá a Jorge Newbery de Carmen de Patagones, luego de caer 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final. Si logra avanzar de ronda, el desempate se disputaría entre semana; de lo contrario, quedaría para el próximo fin de semana.

En cuanto a la sede, el estadio de Unión de Allen pica en punta para albergar el duelo entre los punteros. Allí se disputó el desempate del año pasado, cuando Atlético Regina gritó campeón tras vencer a La Amistad. Justamente, el recinto del conjunto cipoleño también aparece como una alternativa.

El Naranja se impuso con desventaja numérica

En el Luis Maiolino, el local intentó imponer condiciones desde el primer minuto, pero CIMAC golpeó primero. Antes de la media hora de partido, el capitán Gonzalo De Rosa ganó de cabeza tras un centro de tiro libre y marcó el 1-0 a favor de la visita.

Sin embargo, el Naranja reaccionó rápido. Antes del descanso, en una ráfaga se puso en ventaja: a los 43′ lo empató Marcos Gudiño y a los 45′ Lautaro Borquez selló el 2-1.

En el complemento, Deportivo Roca comenzó mejor, pero a los 25 minutos se partió el partido. El juez principal Ezequiel Escobar, de mal arbitraje, expulsó a Luciano Roberti y Carlos López en la misma jugada. Al zaguero le mostró la tarjeta roja por «último recurso», tras una infracción sobre un rival en el costado del área, y al volante por una supuesta agresión a un adversario durante el tumulto que se generó.

Con dos jugadores menos, el Naranja sufrió algunas llegadas del Celeste, que no terminó de ser claro en ataque. Por momentos, el equipo de Martín Medina consiguió dormir el partido con la tenencia de la pelota y, finalmente, se quedó con el triunfo por 2-1, aunque el festejo tuvo un sabor agridulce por perder a dos pilares de cara al desempate.

El Albo pisó fuerte en su casa

El equipo dirigido por Diego Napolitano recibió a San Martín de Cipolletti y no dejó dudas. A los 4 minutos, Matías Navarro abrió el marcador y, a los 10′, Rubén García amplió la ventaja para establecer el 2-0.

La visita descontó a los 42 minutos del primer tiempo, a través de Diego Paranao, y le puso algo de suspenso al encuentro. Sin embargo, Atlético Regina volvió a tener un comienzo arrollador en el complemento y, antes de los 10 minutos, sentenció el 4-1 con los tantos de Enzo Yañez y otro de García.

El festejo del Albo, que sueña con el tricampeonato, tras derrotar a San Martín como local. (Foto: @atletico_regina)

De esta manera, el sueño del tricampeonato sigue intacto para el Albo. A fines de 2025 se consagró campeón de la Liga Confluencia tras vencer a La Amistad por penales en el desempate disputado en cancha de Unión. Además, en la actual temporada levantó el torneo Apertura, por encima de Deportivo Roca. Ahora, ambos volverán a encontrarse en una definición mano a mano

Por su parte, los partidos que definirán la permanencia, con Unión Deportiva Catriel, Círculo Italiano, Deportivo Huergo y Pillmatún involucrados, se disputarán el domingo desde las 15. Uno de esos cuatro equipos acompañará al ya descendido Fernández Oro.