Neuquén: el Hospital Castro Rendón, cerca de ser recategorizado para cirugías cardíacas infantiles

El Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón está cada vez más cerca de ampliar su capacidad para realizar cirugías cardíacas infantiles. Después de varios años de crecimiento en su equipo profesional y en las prestaciones que ofrece, recibió una evaluación positiva en la auditoría del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas y espera la confirmación oficial de una nueva categoría.

Cuando un bebé nace con una cardiopatía congénita, el lugar donde puede recibir atención y someterse a una cirugía es determinante para su familia. Es por eso que el hospital de Neuquén busca ampliar esa respuesta. «Para los pacientes, tener que irse a Buenos Aires u otros centros es realmente complicado», expresó Alejandra Farrel, cardióloga infantil y referente provincial del programa.

El hospital recibió una evaluación positiva en la auditoría del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que comprendió el período entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023. «El resultado fue altamente satisfactorio. Hacía mucho que no nos venían a auditar en forma integral y esta auditoría sí nos abre un camino hacia la recategorización oficial como centro», detalló la referente.

La auditoría también permitió revisar el alcance del trabajo que realiza el hospital como centro de referencia regional. Entre el periodo de evaluación recibió 99 asignaciones de pacientes de distintos puntos de la Patagonia. «Durante la evaluación se analizaron los tiempos de resolución ante emergencias, la oportunidad quirúrgica, el funcionamiento de la red de derivaciones, el diagnóstico prenatal y las tasas de sobrevida«, señaló la cardiologa infantil.

Farrel explicó que el Castro Rendón está acreditado desde 2010 para realizar cirugías de baja complejidad, pero durante los últimos años también intervino a pacientes con patologías más complejas. En esos casos, necesitaba una autorización excepcional porque las prestaciones excedían su acreditación.

“Avanzamos mucho en comparación con evaluaciones anteriores. Mejoramos el trabajo en red, las derivaciones y la calidad de atención. Esto no hubiera sido posible sin el trabajo colectivo, la capacitación permanente de nuestros recursos humanos y el compromiso de cada uno de los sectores que participan en la atención de estos pacientes”, destacó Farrel.

La especialista recordó que, desde la incorporación de hemodinamia en 2020, el hospital pudo asumir intervenciones que antes requerían otras condiciones de atención. Incluso recibían derivaciones de pacientes que no podían ser trasladados a otros centros.

Con la recategorización, esas intervenciones podrían pasar a formar parte de las prestaciones habituales del hospital. La categoría a la que aspiran es la de mediana complejidad, con posibilidad de realizar también cirugías de alta complejidad. Para Farrel, volver a pasar por una evaluación integral era importante para conocer el lugar que ocupa actualmente el hospital y cuánto avanzó desde su acreditación inicial.

La atención de las cardiopatías congénitas requiere de un abordaje integral y altamente especializado. Detrás de ese avance hay años de formación y de incorporación de profesionales. Actualmente, el Castro Rendón cuenta con tres cirujanos cardiovasculares pediátricos y nueve cardiólogos infantiles. Entre ellos hay especialistas en hemodinamia y electrofisiología.

A su vez, participan instrumentadoras quirúrgicas, perfusionistas, profesionales de laboratorio y hemoterapia, equipos de recuperación cardiovascular, terapistas pediátricos, neonatólogos y enfermeros, cuyo trabajo articulado resulta fundamental para garantizar una atención integral.

«Sin la sinergia colectiva y la capacitación continua de nuestra gente y el compromiso de cada sector, no habríamos llegado a donde estamos hoy», sostuvo la cardióloga.

Más allá del reconocimiento, lo más importante es el objetivo: evitar que más chicos tengan que viajar lejos para recibir tratamiento. Para las familias, una derivación implica organizar un traslado, alejarse de su entorno y atravesar una situación de salud compleja lejos de casa. «Para los pacientes, tener que irse a Buenos Aires u otros centros es realmente complicado», consideró Farrel.

Farrel también remarcó el rol de la Unidad de Medicina Fetal, especialmente en “la detección y el diagnóstico prenatal de estas patologías, lo que permite anticipar necesidades y planificar oportunamente la atención de cada paciente”. Esto también contribuyó a que cada vez sean menos los pacientes neuquinos que necesitan ser derivados.

«Son muy pocos los que se han tenido que derivar», afirmó. Además, destacó la rapidez con la que pueden resolver los casos: «Nos derivan un paciente y tal vez en menos de una semana ya está resuelto«.

La recategorización todavía debe ser oficializada por Nación. Sin embargo, la médica adelantó que como ya recibieron una respuesta favorable, el trámite debería resolverse pronto.

La auditoría nacional representa un reconocimiento al trabajo sostenido por los equipos del Hospital Provincial Neuquén y un avance hacia una nueva etapa de desarrollo de su capacidad resolutiva. La posibilidad de alcanzar la categoría de mediana complejidad permitiría ampliar las prestaciones quirúrgicas y fortalecer la atención de niños y niñas con cardiopatías congénitas de Neuquén y de toda la Patagonia.