Chivito neuquino y trucha patagónica, las propuestas del sábado en el Mercado Concentrador de Neuquén

El Mercado Concentrador de Neuquén abrirá sus puertas este sábado 14 de noviembre con una propuesta que tendrá dos productos regionales como protagonistas: chivito del norte neuquino y trucha patagónica. La atención será de 9 a 13 y estará destinada tanto a comerciantes como a particulares.

La jornada sumará productos de origen neuquino a la oferta habitual de frutas, verduras, carnes y alimentos de almacén. La apertura de los sábados surgió a partir de pedidos de los propios clientes, que buscaban contar con otra alternativa horaria para hacer sus compras.

Chivito criollo y trucha patagónica, los productos destacados del Mercado Concentrador

Una de las propuestas será el chivito del norte neuquino, que comercializará la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (Cordecc). Se podrá comprar entero, congelado, a 160 mil pesos. También se podrá comprar fraccionado y envasado al vacío en tres cortes: cuarto delantero, cuarto trasero y costillar, a 20.500 pesos el kilo.

También habrá escabeches artesanales de chivo y de ajo, elaborados en la Planta de Alimentos El Alamito. Cada frasco tendrá un valor de 20 mil pesos.

Por su parte, la firma Salmon Trout ofrecerá filet de trucha patagónica premium a 36 mil pesos el kilo. El producto se comercializará en paquete cerrado.

La propuesta se completará con frutas y verduras de estación, carnes, pollo, pastas, lácteos, fiambres, bebidas, frutos secos, especias, productos de almacén, agroinsumos y artículos descartables, entre otros rubros.

Los horarios completos del Mercado Concentrador de Neuquén

Actualmente, el establecimiento funciona en horario de verano, de lunes a viernes de 6 a 11. Las aperturas especiales de los sábados permitirán sumar una nueva franja de atención.

El Mercado cuenta con más de 120 puestos de frutas y verduras, además de espacios destinados a otros alimentos y productos de almacén. Allí, más de 60 productores y operadores comercializan directamente su mercadería.

La modalidad habitual es la venta mayorista. Sin embargo, algunos puestos también ofrecen productos fraccionados por kilo, con valores que pueden variar según la presentación.

El establecimiento está abierto a comerciantes y particulares. En cada puesto hay personal para asesorar a los clientes, responder consultas y facilitar las compras. Además, los vendedores ofrecen distintos medios de pago y, en algunos casos, trasladan la mercadería hasta los vehículos.

En diciembre, las fechas previstas son el sábado 5 y el sábado 12, en el mismo horario. Las próximas jornadas también permitirán a los vecinos de Neuquén y localidades cercanas realizar sus compras de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.