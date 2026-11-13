Triunfazo y cima para Independiente: superó a Biguá en El Nido y lidera la Liga Femenina

Ornella Santelli fue la mejor de la cancha. Puntos vitales desde el banco en el equipo de Del Egido. (Cecilia Maletti)

Independiente llegó mejor armado al duelo neuquino y lo demostró en la casa de Biguá. Es un equipo más compacto, está en racha, tiene banco y por eso justificó el 70-59 que consiguió en El Nido. La victoria, además, llego con bonus track, porque las Rojas se transformaron en las punteras de la Conferencia Sur. Alcanzaron la línea de Boca, con marca de 6-1, pero como ganaron el partido entre sí en La Bombonerita, la cima es neuquina.

Ante un buen marco de público, el partido entre las representantes provinciales de la Liga Femenina de básquet no defraudo. Fue picante, con momentos de buen básquet y un Biguá, que, a pesar de estar en racha adversa, dejó la piel. Erró demasiado y se encontró con un rival que conoce su potencial y tiene más variantes.

Charo Lértora vs. Josefina Torruella. La local fue pura entrega, la goleadora no estuvo certera, pero igual fue clave. (Cecilia Maletti)

Rojas en ventaja, Bigualas expectantes

Independiente se mantuvo al frente del marcador durante los primeros dos cuartos, pero Biguá se las ingenió para complicarle los plantes y casi siempre lo tuvo a tiro. Con Josefina Torruela contenida, Gabriel Del Egido encontró respuestas en el banco. Ornella Santelli se las dio durante toda la noche, aunque dos bombas de Lourdes Briones fueron vitales para tomar la primera distancia importante del partido.

Mejor, imposible. Fue el debut de Gabriel Del Egido como DT principal. Lleva seis victorias en siete partidos. (Cecilia Maletti)

Un buen cierre de las locales en el minuto final del segundo parcial, les permitió marchar a vestuarios con un ajustado 33-29. Con Florencia Ortiz y la debutante Sofía Wolf –su calidad está intacta- cómo líderes, las dueñas de casa se fueron al descanso con la ilusión de darlo vuelta.

Entrega local, categoría visitante

Dos libres de Catalina Taño le dieron paso a un 42-41 que hizo estallar al Nido. Sin embargo, la reacción de las Rojas fue letal y 9 puntos en fila (7 de Santelli y 2 de Sofía Cabrera) le acomodaron el partido a Independiente. Biguá anotó apenas 3 puntos en 5 minutos y las visitantes pasaron por caja: 52-44.

Había mucho en juego, arriba y abajo. Y por eso se puso picante. (Cecilia Maletti)

En los últimos 10, las punteras manejaron la diferencia y otra vez fueron claves las variantes. Tuvo más rotación, reguló mejor las energías y se llevó una gran victoria de la costa. Los triples fueron determinantes, porque las Rojas terminaron con un 35% (9-26) y las locales con un escaso 16% (5-31).

Independiente y Boca mandan con 6-1, Quilmes y Vélez son los otros equipos con récord positivo (4-2), mientras que en la zona baja están Peñarol (1-5), Biguá (1-6) y Unión Bahía (1-6).

La síntesis

Biguá (59): Sofía Wolf 18, Julieta Tell 7, Juana Tapia 3, Charo Lértora 5, Clara Della Rosa 6 (FI), Florencia Ortiz 12, Amparo Arévalo, Catalina Taño 8. DT: Javier Ielmini

Independiente (70): Sofía Cabrera 14, Josefina Torruella 11, Belén Alegre 5, Valentina Numa 8, Jacqueline Soto 7 (FI), Ornella Santelli 17, Lourdes Briones 8, Valentina Canales, Clara Remolina, Hanna Quintero, Alina Farías. DT: Gabriel Del Egido

Parciales: 11-17, 29-33 y 44-52

Estadio: El Nido, Neuquén