Quién era el hombre que murió estrangulado en Las Perlas y cuyo hermano fue detenido por presunto homicidio

Un violento episodio sacudió la noche en Balsa Las Perlas. Un hombre alertó ante la Policía sobre un conflicto familiar y cuando los efectivos arribaron a la vivienda hallaron a uno de los involucrados muerto. EN el caso hay un detenido, que es el hermano de la víctima fatal.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche de este miércoles 11 de noviembre, en una casa de la manzana 11, lote 20, del barrio NYC.

El caso se dio a conocer debido a que un individuo alertó en la subcomisaría 82° sobre una pelea entre sus hermanos. En el aviso, advirtió que uno de ellos podría estar muerto.

Una patrulla se dirigió a la dirección y cuando arribó detectó a uno de los protagonistas tendido en el suelo. En el sector acudió una ambulancia que confirmó su deceso.

En el lugar trabajaron el fiscal Martín Pezzetta y el fiscal jefe Gustavo Herrera, junto con efectivos de la subcomisaría, personal del Gabinete de Criminalística y médico policial.

Gracias a la rápida intervención policial tras la denuncia, las autoridades lograron preservar el lugar para las tareas periciales y ahora los investigadores deberán determinar qué ocurrió durante el enfrentamiento y cuál fue la participación de cada uno de los hermanos.

Quién era el hombre que murió estrangulado: detuvieron a su hermano

La víctima fatal fue identificada como Fabio Cayetano Miranda, de 36 años. De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, habría atravesado un episodio bajo los efectos de estupefacientes antes de que su hermano mayor lo redujera.

Este mismo (de 44 años de edad) fue detenido y quedó a la disposición de la Justicia, ya que la principal hipótesis es que lo estranguló con sus propios brazos.