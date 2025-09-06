Liga Confluencia: La Amistad y Atlético Regina se juegan la punta en un duelo de líderes
Un partido de alto voltaje se vivirá en Villa Regina. El Albo intentará achicar la brecha de puntos con el puntero La Amistad, que buscará un triunfo para mantener su cómoda ventaja en lo más alto de la tabla. Los detalles.
La fecha 28 de la Liga Deportiva Confluencia tendrá su punto más alto en la Perla del Valle con el cruce entre Atlético Regina y La Amistad. La mayoría de los encuentros programados van desde las 15.
Desde las 15, con el arbitraje de Román Domínguez, el Albo (61 puntos), buscará aprovechar la localía para acercarse a la cima, mientras que el líder cipoleño (67) tratará de mantener su ventaja en lo más alto de la tabla.
En los adelantos, Círculo Italiano venció 2-1 a Cipolletti, con goles de Milton San Martín (penal) y Leandro Quijón, mientras que Lautaro Bassi descontó para el local. Además, Alto Valle superó 2-0 a Petroleros Pampeanos.
Salvo por Experimental, que recibe a Mainqué desde las 16, el resto se jugará desde las 15: San Sebastián – Maracacinho; San Isidro – Argentinos del Norte; Cimac – San Carlos; Deportivo Huergo – Fernández Oro; San Martín – Catriel y Deportivo Roca – Pillmatún. Obrero Dique enfrentará a Unión con horario a definir.
Comentarios