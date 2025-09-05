Matías Goenaga asumió la presidencia de Deportivo Huergo: «Es un orgullo porque es el club que amo»

Deportivo Huergo renovó su conducción institucional con la asunción de Matías Goenaga como nuevo presidente, acompañado por Denis Culleluck en la vicepresidencia. Con tan solo 28 años, el joven que dio sus primeros pasos en las formativas del Albiverde ya comenzó su gestión con el objetivo de abrir las puertas del club a su pueblo.

Tras la asamblea que se realizó el pasado domingo, la nueva comisión directiva inició su mandato con el desafío de fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad, recuperar socios, mejorar las instalaciones y consolidar al club en el fútbol, su actividad principal.

“Sabíamos que se estaba trabajando en la Asamblea y armamos un grupo grande de trabajo con gente dedicada al club. Consideramos que es una oportunidad para seguir aportando al crecimiento de la institución, pero ahora como autoridades y con nuestras ideas”, explicó Goenaga, presidente de Deportivo Huergo, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Goenaga asumió el compromiso de fortalecer al club que lo formó. (Foto: Juan Thomes)

El desafío de volver a sumar socios

El club que recientemente celebró sus 103 años de historia, se consolidó a lo largo de su existencia como un espacio de contención y desarrollo deportivo clave para la sociedad. Aunque el fútbol es la actividad principal, también se practican pádel, karate, folklore, danzas urbanas y pelota paleta.

Según detalló Marcela Barros, secretaria histórica de la institución, actualmente más de 600 chicos practican fútbol y otros 200 se distribuyen en las demás disciplinas.

Marcela Barros, secretaria, pieza fundamental del Albiverde. (Foto: Juan Thomes)

Las autoridades salientes dejaron un club sin deudas y con la personería jurídica al día, un aspecto que celebran en la gestión actual. Sin embargo, el bajo número de socios activos (menos de 60) es uno de los puntos críticos que esperan revertir.

“El club estuvo varios años sin personería jurídica. Tener los papeles al día es importante para que Matías y su comitiva puedan avanzar y gestionar ingresos”, señaló Barros.

En esa misma línea, Culleluck remarcó que lo primero será trabajar en una campaña de socios. “Necesitamos que la gente vuelva a sumarse y sienta que su aporte tiene beneficios concretos”, explicó.

Denis Culleluck, vicepresidente de Deportivo Huergo. (Foto: Juan Thomes)

Como logro reciente, Goenaga destacó que se lanzó la iniciativa de socios honorarios para comercios locales y que 18 empresas ya se sumaron al proyecto.

Proyectos deportivos y sociales

En materia deportiva, el plan incluye mejoras en la cancha principal, vestuarios, baños y canchas auxiliares, además de culminar la construcción de un gimnasio que ya se encuentra al 50% de avance.

“El fútbol es la actividad más convocante y debemos darle al jugador las condiciones que merece para desarrollarse y sentirse parte de esta institución”, resaltó el presidente.

La nueva dirigencia en la cancha del club Deportivo Huergo. (Foto: Juan Thomes)

Otro de los objetivos inmediatos es la reactivación de la confitería del club, que actualmente solo funciona como salón de eventos. “Soñamos con que los fines de semana vuelva a ser un punto de encuentro, donde los socios puedan compartir una comida o un café antes y después de los partidos”, adelantó.

Competir y crecer en la Liga Deportiva Confluencia

En lo que respecta al certamen valletano, que este año adoptó el formato de todos contra todos, Deportivo Huergo no atraviesa su mejor momento porque marcha decimoquinto con 25 unidades.

Para clubes como el Albiverde, los viajes extensos representaron un gran esfuerzo económico. Abrir la cancha cada fin de semana cuesta cerca de dos millones de pesos y un traslado puede superar los $2.200.000. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la dirigencia remarcó que el deseo es continuar en la competencia porque “es la motivación de los chicos que forman parte del club”.

En primera división, el objetivo inmediato es escalar en la tabla para meterse entre los 12 mejores y seguir creciendo en el plano deportivo. “El club debe estar en la Liga, porque es lo que le da sentido de pertenencia a jugadores y socios”, destacaron.

Más allá de los números, el gran sueño es deportivo. Huergo quiere alcanzar su primera estrella oficial en la Liga Deportiva Confluencia. Aunque en 1997 el club había salido campeón en primera división, el título le fue quitado por cuestiones administrativas.

Con un fuerte compromiso personal, la nueva dirigencia que encabeza Goenaga (quien además juega para el club de sus amores) busca dar un salto de calidad institucional.

“Ser presidente del club que amo es un orgullo enorme. Vamos a trabajar para que Deportivo Huergo crezca y para que la comunidad vuelva a sentirse parte”, cerró.

