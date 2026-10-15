Liga Femenina de básquet: Independiente de Neuquén recibe a Quilmes, en un duelo de ganadoras

Independiente de Neuquén ya pasó los nervios del debut, consiguió su primera victoria en casa y esta noche tratará de repetir ante un rival que también viene de festejar en un clásico. Las Rojas recibirán a Quilmes de Mar del Plata, en la segunda función de la Liga Femenina de básquet. La acción en La Caldera comenzará a las 21.

Luego del triunfo ante Biguá (68-63), en el duelo de neuquinas, las Rojas de Gabriel Del Egido empezarán a medirse con las nuevas rivales del grupo C de la competencia. Las Cerveceras superaron a Peñarol con claridad (69-52) y asoman con un quinteto de mucho cuidado para las neuquinas.

Nombres a tener en cuenta

Micaela Sancisi, Gisel Botta y Mora García Duffy fueron las mejores de Quilmes en el debut. Entre las tres hicieron más de la mitad de los puntos de su equipo y asoman como piezas claves en el equipo que orienta Daiana Di Benedetto.

Botta fue una de las mejores jugadoras del clásico marplatense. (Prensa Quilmes-LFB)

En Independiente arrancaron derechas Jacqueline Soto, Josefina Torruela y Sofía Cabrera, aunque una de las claves del triunfo ante las Bigualas pasó por la rotación. Tener un equipo largo siempre es importante y además Del Egido cuenta con un grupo de U21 que suelen aportar soluciones.

Así sigue la Liga Femenina

Independiente tendrá tres partidos seguidos en condición de local, porque el viernes 23 recibirá a Unión Bahía. Entre el 29 y 30 se presentará en Capital Federal, ante Vélez y Biguá. En el caso de las Cerveceras, esta noche irán ante las Rojas y mañana jueves, desde las 21, ante Biguá, en El Nido.