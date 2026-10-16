Chau lámpara UV: por qué el Dip Powder se convirtió en el favorito para las uñas

Las uñas también forman parte del look y, temporada tras temporada, aparecen nuevas técnicas para llevarlas con color y personalidad. Entre las opciones que ganan popularidad está el Dip Powder, un método de manicura que se destaca por su larga duración y porque no necesita lámpara UV o LED para secar el producto.

Pero, ¿cómo funciona exactamente y qué hay que saber antes de probarlo?

Como su nombre lo indica, esta técnica utiliza un polvo fino pigmentado que se adhiere a la uña natural mediante una base específica. El procedimiento se realiza por capas hasta conseguir la intensidad de color y el acabado deseados.

A diferencia de la manicura en gel, no requiere luz ultravioleta para endurecer el producto, una característica que despierta el interés de quienes buscan alternativas para el cuidado de sus uñas. Además, ofrece una amplia variedad de tonos y su duración oscila entre dos y cuatro semanas, según el producto utilizado, el crecimiento de la uña y los cuidados posteriores.

Paso a paso de la aplicación

Aunque el procedimiento puede variar según el profesional o la marca, la técnica suele incluir las siguientes etapas:

Preparación: Se limpian las uñas, se les da forma con la lima y se acondiciona la superficie. Las cutículas se trabajan con cuidado, evitando cortes innecesarios. Aplicación de la base: Se coloca una capa de producto adhesivo especial para que el polvo se fije uniformemente. Color en capas: Se sumerge la uña en el polvo pigmentado (o se espolvorea sobre ella) y se repite el proceso hasta alcanzar la cobertura e intensidad deseadas. Sellado y terminación: Se aplica un líquido activador junto con un producto de acabado final para endurecer la mezcla y lograr una superficie lisa, brillante y resistente.

Claves para mantener las uñas fuertes y saludables

Más allá de la técnica que elijas, incorporar ciertos hábitos diarios ayuda a conservar la salud de tus uñas y prolongar el acabado de la manicura: