Liga Nacional de básquet: Biguá tiene doble fecha en Buenos Aires y las Rojas se miden con Rocamora

Biguá tendrá una doble fecha de mucho riesgo en la continuidad de la Liga Nacional Femenina de básquet. Otra vez se presentará en tierras bonaerenses y medirá fuerzas con Berazategui y Unión Florida, en la recta final de la etapa regular de la Conferencia Sur.

Independiente, por su parte, jugará un único juego durante este fin de semana, ante Rocamora, en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Luego tendrán una semana sin acción y doble jornada en el Ruca Che, ante Lanús y Obras Sanitarias.

Las Verdes tienen un registro de 3-7 y buscarán dar el golpe ante dos rivales potentes. El jueves 19 a las 21 visitarán a Berazategui (6-3), mientras que 24 horas más tarde lo harán ante Unión Florida (6-4). Las dirigidas por Rubén Jaime vienen de dos caídas en casa, pero saben que tienen potencial para dar el golpe.

En el caso de las Rojas, con marcha de 6-6, se presentarán en la cancha de Rocamora, el viernes 20 a las 21. Las entrerrianas son las colistas de la Conferencia Sur, con 1-8, y buscarán escalar posiciones antes de los play offs.

Las Rojas tienen registro de 6-6 y quieren volver de Entre Ríos con otra victoria. (Prensa Independiente)

El formato

Los ocho mejores de cada conferencia pasarán a los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5), mientras que el equipo que termine en el noveno lugar terminará su participación. Los cuatro ganadores de esos duelos se cruzarán con los cuatro mejores de la Conferencia Norte y ahí se armará el top 8.

Siempre al mejor de tres partidos y con la posición en la fase regular como referencia, se disputarán las semifinales y la final. En caso de tener el mismo récord, se sumarán los partidos del primer torneo de la temporada, que consagró campeón a Ferro.