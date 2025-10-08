Liga Nacional: Independiente y Biguá salen a la ruta luego del histórico debut en el Ruca Che

Biguá picó en punta con una gran victoria y Agustina Jourdheuil fue figura. (Matías Subat)

Pasó la prueba de fuego, Biguá se quedó con la primera batalla de la temporada en la Liga Nacional de básquet sobre Independiente (75-72) y ahora se viene otro momento especial: salir a la ruta para afrontar duelos muy complicados lejos de casa. Luego del partidazo en el Ruca Che, los equipos de Neuquén afrontarán sus próximos tres compromisos en condición de visitante y serán en las próximas horas. No hay tiempo para descansar.

Independiente se presentará este jueves en el mítico Héctor Etchart de Capital Federal, ante Ferro; mientras que Biguá jugará en el Julio César Paccangnella de Concepción del Uruguay, frente a Rocamora.

Laila Raviolo fue la goleadora de la noche en el Ruca Che. (Matías Subat)

Lo que viene para las neuquinas en la Liga Nacional

Jueves 9 de octubre a las 19, Ferro-Independiente, Héctor Etchart

Viernes 10 de octubre, a las 20, Rocamora-Biguá, Julio César Paccangella

Viernes 10 de octubre, a las 21, Unión Florida vs. Independiente, Templo del Rock

Jueves 16 de octubre, hora a confirmar, Lanús vs. Independiente, Antonio Rotili

Viernes 17 de octubre, hora a confirmar, Berazategui vs. Biguá, Roberto Contini

Sábado 18 de octubre, hora a confirmar, Lanús Biguá, Antonio Rotili

Julieta Tell y Rocío Bereilh serán importantes en una LN muy exigente. (Matías Subat)

Números claves de un arranque para el recuerdo

Biguá festejó a lo grande gracias al 75-72 del final, en un partido muy cambiante, con tres cuartos normales (16-14 el primero, 18-25 el segundo y 17-24 el cuarto) y otro que rompió el partido: 24-9 ganaron las Bigualas el tercero y ahí dieron un paso clave en el flamante parqué del estadio Ruca Che.

Si bien es cierto que en el cierre hubo otra épica remontada, con una aparición determinante de Charo Lértora (dos triplazos y un doble en zona de gigantes), ese parcial le sirvió para tomarse un descanso demasiado peligroso, cuando las Rojas metieron ese 18-1 en siete minutos.

Los números fueron muy parejos, a tal punto que terminaron igualadas en rebotes (40) y sus jugadoras franquicia, Agustina Jourdheuil y Laila Raviolo alcanzaron la misma valoración, con 27. La interna firmó un doble-doble con 17 puntos y 13 rebotes, más 2 asistencias; mientras que la perimetral llegó hasta 21 y 9, más 3. Serán, sin dudas, las cartas ganadoras a lo largo de la Liga. Rodearlas de la mejor manera será una de las tareas para Rubén Jaime y Marcelo Remolina. La mayor asistencia a favor del equipo costero se dio en asistencias: 14-7.

El resultado, además, dejó el goleo más alto en el arranque de la Conferencia Sur y eso es una buena noticia, porque hubo equipos que no llegaron a 50 puntos. Otro punto a destacar es el de los libres, porque estuvieron muy certeras. Biguá terminó con un 80% (12-15) e Independiente con el 77% (23-30).