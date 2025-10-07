Biguá e Independiente debutan en la Liga Nacional de básquet y hacen historia en el Ruca Che

Con un gran marco de público, estimado en 1.200 personas, el Ruca Che vive otra fiesta con el básquet de Neuquén y esta vez es con un hecho histórico porque Biguá e Independiente debutan en la Liga Nacional. Nunca antes la provincia había tenido dos equipos en la elite y en la noche del 7 de octubre de 2025, con el mítico estadio como escenario se vive un momento único.

El primer cuarto fue muy parejo y lo ganó Biguá con un doble de Micaela Mercado (16-14), pero antes repartieron aciertos y errores. La historia dirá que el primer doble del duelo neuquino lo anotó la interna de Independiente, Julieta Ibarra, cuando se habían jugador 1:13 minutos en el gigante del barrio San Lorenzo.

Biguá se clasificó en el Regional y tiene su primera experiencia en la elite. (Matías Subat)

Independiente ganó el Federal del 2024 y tuvo que esperar un año para jugar la LN. (Matías Subat)

Desde ese momento hasta el final se dio el partido de los pronósticos, con Agustina Jourdheuil como jugadora más determinante en las Bigualas y Laila Raviolo en la conducción de las Rojas. Si de estadísticas se trata los 7 rebotes de Ibarra fueron vitales en el juego.

Independiente sacó una buena en el segundo parcial (29-21) porque ajustó la mira en los triples. Uno de la ingresada Lourdes Briones y otro de Julieta Tell llenaron de confianza a las dirigidas de Marcelo Remolina, que apostó al recambió y tuvo rápidas respuestas. Sin embargo, las Bigualas siempre reaccionaron. Con Jorurdheuil como estandarte, pero tambien con un buen regreso a la cancha de Rocío Bereilh, emparejó las acciones y lo cerró a cinco (39-34).

La síntesis

Biguá: Camila Gutiérrez, Charo Lértora, Rocío Bereilh, Agustina Jourdheuil, Julia Centurión (FI), Ornella Tarchini, Maitena Merino. DT: Rubén Jaime

Independiente: Julieta Tell, Laila Raviolo,Valentina Mendoza, Josefina Cortez, Julia Ibarra (FI), Iara Parra, Lourdes Briones, Guadalupe Demarsico. DT: Marcelo Remolina

Parciales: 16-14, 34-39

Árbitros: Patricia Vivanco y Luis Chaves

Estadio: Ruca Che, Neuquén