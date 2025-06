Lionel Scaloni bancó fuerte a Mastantuono y elogió a Chile después de la victoria

Lionel Scaloni, fiel a su estilo, metió una sorpresa en la conferencia de prensa posterior al 1-0 sobre Chile y en este caso destacó la tarea del rival, a partir de su reacción en el segundo tiempo. Además, habló del histórico debut de Franco Mastantuono en la Selección Argentina y dejó en claro que puede ser una pieza clave en ese lógico recambió que se puso en marcha después de la inolvidable conquista en el Mundial de Qatar.

El entrenador de la Albiceleste aseguró que Chile «es un rival difícil» y que «nos metieron en dificultades, tenían sus últimas chances e hicieron un gran segundo tiempo. Nosotros tratamos de hacer el 2-0 en alguna contra, no se dio, pero de esto se trata el fútbol: cuando dominás, intentás hacer el gol y cuando te dominan, defender«.

Scaloni siguió con los elogios y destacó el juego del elenco de Ricardo Gareca: «Nuestra idea no era replegarnos, creo que fue mérito de Chile. En el gol estábamos bien, el primer tiempo fue nuestro más allá del tanto; el segundo fue mérito de Chile seguramente«.

Sobre la actualidad de la Roja de Ricardo Gareca, último y sin chances de clasificarse al Mundial de manera directa, concluyó: «A los buenos (jugadores) es difícil reemplazarlos, a los que marcaron la historia de la Selección de Chile, pero el tiempo pasa para todos. Los jóvenes van empujando y hay que darles oportunidades«.

Las flores de Scaloni a Franco Mastantuono

El DT santafesino mandó a la cancha a Franco Mastantuono y automáticamente hubo récord en la Selección Argentina, porque el crack de River debutó con 17 años y 295 días. «Tiene un futuro enorme», arrancó cuando le consultaron por el futbolista que está a un paso de firmar con el Real Madrid.

Toda la calidad en una sola foto. Mastantuono y Messi, juntos en el estadio Nacional. (AFP)

Y después destalló: «Intentamos no hablarle mucho en estos días porque siempre las primeras experiencias para un chico de esa edad son increíbles y si te hablan quizá te ponés más nervioso. Las primeras palabras fueron antes de entrar, que le dije que lo hiciera por derecha. Hay que llevarlo tranquilo y él ayudará a que seamos más fuertes«.

Además, Scaloni explicó que la idea era que Lionel Messi, quien fue preservado, ingresara en el complemento, pero el cambio se adelantó para los 55 por un golpe que recibió Nicolás Paz. «Había tenido una paralítica y le dolía, por eso preferimos no arriesgar, por suerte son partidos que nos permiten no arriesgar. Esperemos que lo de Nico no sea nada», puntualizó el entrenador.