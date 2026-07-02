Lionel Scaloni, los 100 partidos en Argentina, la efectividad en los mata-mata y la renovación

Lionel Scaloni es como su tocayo Messi y suele mirar de reojo las estadísticas. Sin embargo, están ahí y cuando son positivas, no queda otra que poner los números en la mochila y cargar con esa responsabilidad. El DT hace caras cuando le tiran algún récord y suele desviar sus respuestas, pero en la intimidad, seguramente, lleva su cuenta. Y este viernes, cuando se escuche el pitazo inicial en Miami y la Selección Argentina juegue con Cabo Verde, por los 16avos del Mundial 2026, se cumplirá el partido N° 100 de su era.

En ese duelo ante la sorpresa del torneo está el primer gran objetivo del entrenador y del equipo que defiende el título logrado en Qatar. Pero en el medio ya se habla de una renovación que está al caer y sería con un contrato por cinco años. Y la aceptación por ese Scaloni 2031 es total.

Pasó a los campeones y va por Stábile

El DT de Pujato ya comparte cartel con dos top como César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, en ese trío de campeones del mundo, pero, de movida, ya les saca 20 de ventaja en el rubro partidos dirigidos. El Flaco y el Doctor cerraron sus campañas con 79 y comparten el tercer puesto. El primero de la lista es Guillermo Stábile, con 124, y los primeros cinco lugares se completan con el Coco Basile (76).

A diferencia de todos esos enormes entrenadores, Scaloni llegó de manera sorpresiva, mirado con desconfianza y con el cartel de interino. La revirtió solito, con trabajo, perfil bajo y rodeado por un gran cuerpo técnico. Chiqui Tapia metió un pleno y también resultó determinante el pulgar arriba de Menotti, que a esa altura (septiembre de 2018) era el director de selecciones nacionales.

La paciencia del arranque fue clave, porque la Argentina cayó ante Brasil en las semifinales de la Copa América 2019. La imagen que dejó el equipo y la comodidad con la que trabajó el grupo fueron determinantes para la continuidad. Esa derrota ante la Verdeamarela fue la única caída en un mata-mata de la era Scaloni. Vinieron 12 más y en todas hubo festejo Albiceleste, con cuatro títulos inolvidables: Copa América por duplicado, Finalissima y el eterno Qatar.

Transformó una generación golpeada

Scaloni transformó una generación que venía muy golpeada en un gran campeón. En 99 partidos dirigidos, alcanzó un 78 % de efectividad y promovió 65 jugadores. Estuvo 36 partidos sin perder (récord de Argentina) y metió victorias memorables, como la primera ante Brasil como visitante, por Eliminatorias. Creer o reventar, esa noche, después del 1-0 fue el único momento en que puso en duda su continuidad, que luego se confirmó tras algunas reuniones.

El equipo desfiló por las Eliminatorias, repitió en la Copa América y llegó al Mundial 2026 con el cartel de candidato. Los que pronosticaron un Lionel Messi de menos minutos, le pifiaron. El 10 está impecable, lleva cinco goles en tres partidos y, con 19, es el que más anotó en la historia de los Mundiales. El DT, sin dudas, lo rodeó como nadie.

Lioneles que ya hicieron historia en la Selección, pero sueñan con más. (Clarín Fotografía)

Cabo Verde, el que no estaba en los planes

Argentina-Cabo Verde, 16avos de final, es un partido que no figuraba en ninguna marquesina. Los pronósticos indicaban que el rival podía ser Uruguay o España, pero la Celeste ya está en casa y la Furia del otro lado del cuadro. Tocó el novato y sorprendente equipo del archipiélago africano. Apenas superan los 500.000 habitantes, pero sus 26 representantes están dispuestos a hacer historia. Empataron sus tres partidos y por eso tienen derecho a soñar.

Scaloni, como siempre, tomó el duelo con toda la seriedad y bajó esa línea al plantel. Como nunca, archivó las estadísticas previas, pero además el Mundial es una competencia que sabe de sorpresas y este no es la excepción. Incluso, el equipo campeón de Qatar empezó con un porrazo inesperado ante Arabia, antes de encadenar una racha soñada. Hay que estar en estado de alerta. Siempre. Es lo que hizo el DT desde su primera función. No le fue mal y por eso lo quieren al frente de la Selección hasta 2031.

¿La renovación? “Preguntale a él. Seguramente juntos”

Lionel Scaloni evitó hablar de la renovación antes de viajar a Estados Unidos y puso como excusa que el vínculo vence el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, Claudio Tapia quiere cerrarlo cuanto antes y por eso hubo algunos encuentros en los últimos días. Y al propio titular de la AFA se le escapó una frase en medio de un agasajo a los campeones del mundo de 1986: “Preguntale a él. Seguramente juntos”.

Tapia y Scaloni están muy cerca de renovar el contrato. Será hasta 2031. (Archivo Clarín Fotografía)

Scaloni está cómodo y es feliz en la Selección y en la AFA nunca pensaron en otra opción. Por eso todos los caminos conducen a una continuidad hasta después del Mundial del 2030. El DT ya empezó una renovación pensada a futuro, no sólo con los nombres que se metieron en la lista de 26 para el actual torneo, sino para lo que viene. Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Agustín Giay o Joaquín Freitas entrenaron con los mundialistas y serán parte del próximo proceso.

Y en el medio aparece Messi, un tipo fuera de toda lógica. Estos deberían ser sus últimos partidos en la Selección, porque el 24 de junio cumplió 39. Sin embargo, no hay que descartar más funciones del 10. Si sigue un Lionel, tal vez se prende el otro…