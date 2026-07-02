Con recibos de sueldo falsos lograron obtener préstamos millonarios en Viedma: hay tres imputados

Tres personas fueron imputadas en Viedma por presuntamente utilizar recibos de sueldo falsificados del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para gestionar préstamos ante una entidad financiera. La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, comprende tres hechos ocurridos durante abril de 2025 y en dos de ellos aparece involucrada una misma pareja.

La formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal Francisco Marano, quien atribuyó a los imputados los delitos de uso de documento público falso y estafa, con distintos grados de participación según cada caso.

Cómo habría sido la maniobra

De acuerdo con la acusación, uno de los hombres imputados solicitó el 11 de abril de 2025 un préstamo de 2 millones de pesos presentando un recibo de sueldo apócrifo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El crédito fue aprobado y el dinero se depositó en una cuenta virtual a su nombre.

El segundo episodio involucra a la pareja de ese hombre. Según la Fiscalía, el 30 de abril recibió en su cuenta bancaria otros 2 millones de pesos provenientes de un préstamo que habría gestionado su esposo utilizando la misma documentación falsa. Por ese hecho, el hombre fue acusado como coautor junto a la mujer.

La investigación también alcanza a un tercer imputado, quien habría intentado obtener otro crédito durante el mismo mes presentando el mismo recibo de sueldo adulterado ante la misma entidad financiera.

En este caso, la maniobra fue advertida antes de que el préstamo fuera otorgado, luego de que funcionarios del Ministerio detectaran las irregularidades y realizaran la denuncia penal. Por esa razón, la Fiscalía le atribuyó los delitos en grado de tentativa.

Las pruebas reunidas por la Fiscalía

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal informó que cuenta con la denuncia presentada por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, informes del Cuerpo de Investigación Judicial, actas de allanamientos y secuestro de teléfonos celulares, pericias del Gabinete de Criminalística y extracciones forenses realizadas por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL).

Además, incorporó respuestas de entidades bancarias y plataformas digitales, declaraciones de representantes de la firma vinculada con la operatoria de los préstamos, testimonios de quienes intervinieron en la tramitación de las solicitudes y la documentación aportada por la entidad financiera.

La investigación seguirá durante cuatro meses

Durante la audiencia, la defensa de los imputados indicó que trabaja en una posible salida alternativa al proceso y no se opuso a la formulación de cargos.

Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formalizada la imputación y dispuso que la investigación penal preparatoria continúe por un plazo de cuatro meses.