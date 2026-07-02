Los filmaron y detuvieron en Neuquén: intentaban entrar a una casa y luego robarle los faros a una camioneta

Los filmaron y luego detuvieron en Neuquén: intentaban entrar a una casa y luego robarle los faros a una camioneta

Una madrugada delictiva fue frustrada en el oeste de la ciudad de Neuquén. Dos hombres fueron demorados este jueves tras ser detectados in fraganti por las cámaras de seguridad de la provincia, primero mientras intentaban forzar la entrada de una vivienda y, pocos minutos después, cuando lograron sustraer los faros de una camioneta estacionada.



El operativo, que destacó por la rapidez y la coordinación en tiempo real, involucró a los operadores del Centro de Monitoreo Urbano y a los efectivos de la Comisaría 16°.

La cambioneta que intentaba ser vandalizada.

El minuto a minuto del hecho

El centro de monitoreo vial detectó los movimientos sospechosos en plena madrugada, lo que permitió activar un operativo cerrojo inmediato.

Según fuentes policiales, a las 05:32 los operadores de la División Centro de Monitoreo Urbano divisaron a través de un domo de seguridad (ubicado en El Cholar y 12 de Septiembre) a dos individuos en actitud sospechosa. Uno de ellos intentaba abrir a la fuerza el portón de un domicilio de la zona.

A las 05:34, al no poder ingresar a la vivienda, los delincuentes cambiaron de objetivo. Las cámaras registraron el momento exacto en el que comenzaron a desarmar y sustraer los faros de una camioneta Volkswagen de color gris que se encontraba estacionada sobre la calle El Cholar.

Con la información en tiempo real, un patrullero de la Comisaría 16° interceptó a los ladrones a pocas cuadras del lugar, en la esquina de Avenida Mosconi y El Cholar.

Ambos sujetos fueron demorados de inmediato en la vía pública y trasladados a la unidad policial, quedando a disposición de la Justicia. Las autopartes robadas fueron recuperadas.