Roca prorrogó por un año la Emergencia Alimentaria y ya invirtió más de $184 millones en asistencia durante 2026

La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio funciona en el edificio del nuevo CIM de barrio Alfonsina Storni, ubicado en calle Santa Cruz y Las Heras. Foto: municipio de Roca.

El municipio de Roca promulgó la prórroga por un año de la Emergencia Social Alimentaria, una herramienta que el municipio mantiene vigente desde 2019 para garantizar la continuidad de los programas de asistencia.

Durante el debate en el Concejo Deliberante de Roca, se argumentó que la medida resulta necesaria frente al agravamiento de la situación social y económica y para sostener las herramientas de acompañamiento a los sectores más vulnerables.

En ese marco, la secretaria de Desarrollo Social, Diana Vázquez, informó a Diario RÍO NEGRO que durante el primer semestre de 2026 el municipio invirtió $184.517.313 en programas de asistencia alimentaria.

La mayor parte de ese monto, $166.757.895, correspondió al funcionamiento de los Centros Educativos Comunitarios Infantiles (CECIS), donde se brinda desayuno, almuerzo y merienda a niños y niñas, además de módulos alimentarios para familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La inversión también incluyó $7.131.468 para la entrega de módulos alimentarios a través de las unidades barriales, $6.627.950 en aportes destinados a merenderos y comedores comunitarios y $4 millones para el Centro Preventivo Local de las Adicciones (CePLA), donde también se ofrece asistencia alimentaria a niños, niñas y adolescentes que participan de sus actividades.

Aumentó la demanda de asistencia en Roca

Consultada sobre la situación social, Vázquez señaló que las familias enfrentan mayores dificultades para cubrir necesidades básicas y afrontar el incremento de los costos de vida.

Vázquez sostuvo que las familias «tienen mayores dificultades para cubrir las necesidades básicas» y afrontar el aumento de los servicios. Además, señaló que muchas personas mayores deben comprar medicamentos que antes recibían de manera gratuita a través de PAMI y que «muchas familias han visto recortados sus ingresos, aun quienes tienen trabajo, dado que los incrementos salariales, de las pensiones y jubilaciones han sido inferiores al incremento del costo de vida».

La funcionaria agregó que, frente a ese escenario, el municipio mantiene distintas políticas de acompañamiento, entre ellas un aporte económico para 1.100 familias durante el invierno, además de becas, talleres de capacitación, atención a personas mayores y los programas que se desarrollan en los centros infantiles.

Bajó la cantidad de merenderos en funcionamiento

Otro de los datos aportados por la Secretaría de Desarrollo Social es que el registro de merenderos y comedores comunitarios pasó de 30 a 18 espacios desde enero.

Según explicó Vázquez, los referentes de la mayoría de los establecimientos que dejaron de funcionar atribuyeron el cierre a la falta de asistencia alimentaria que recibían. En paralelo, señaló que el municipio mantuvo los aportes económicos a los espacios que continúan funcionando, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad alimentaria y presenten las rendiciones correspondientes.

Además, mediante un convenio con la Fundación de Estudios Patagónicos, el municipio acompaña actualmente a 150 mujeres con la entrega mensual de módulos alimentarios provenientes del Banco Patagónico de Alimentos.

La asistencia continuará durante el próximo año

Respecto de la prórroga de la emergencia, Vázquez indicó que el objetivo es sostener la asistencia a merenderos y comedores, además de responder a las demandas individuales que llegan a través de los programas vigentes y de las solicitudes espontáneas de vecinos.

La continuidad de la emergencia permitirá mantener esas herramientas de asistencia mientras persistan las condiciones sociales que motivaron la declaración de la medida, aprobada por primera vez en 2019.