Lioneles eternos: los pies de Messi, la mano de Scaloni y el abrazo interminable

A medida que baja la adrenalina y aumenta el análisis, queda expuesta la perfecta combinación de Lioneles que tiene la Selección Argentina. Los pies de Messi están impecables a pesar de sus 39 junios y la mano de Scaloni es determinante. Ante Inglaterra se ratificó y es una mezcla de antología.

Los pases del 10 son tan importantes como sus goles y llegan en momentos precisos. En el tanto de Enzo Fernández arrastra dos martes y tac, asiste al volante, quien define como los dioses. Y en el de Lautaro, primero no da por perdida una jugada que venía de un disparo de Alexis MacAllister, pero después, la pincha y la coloca entre dos torres inglesas, con su pierna “menos hábil”, la derecha. El bahiense, con un salto NBA, hace el resto. Memorable.

La calidad del 10 es inagotable y lo demostró en un partido recaliente, que además arrancó torcido en el amanecer del segundo tiempo, pero terminó con la mejor media hora de Argentina en el Mundial 2026.

La lleva Messi y nadie sabe qué puede pasar. (AP)

La mano de Scaloni

Y en esos 30 minutos gigantes de la Albiceleste resultó determinante la sabiduría del Lionel DT, Scaloni. Los cinco cambios que metió fueron vitales en la levantada. Si bien suele acertar, meter un pleno en una instancia como esta y con el partido 0-1 es para aplaudir hasta la final del domingo.

Nicolás González se transformó en mejor socio de Messi y tuvo dos cabezazos de gol, Nicolás Otamendi acomodó la defensa y se peleó con todos los ingleses, la presencia de Rodrigo De Paul terminó de agrandar al 10, Gonzalo Montiel fue clave en el segundo gol y el Toro la mandó a guardar. Ni más ni menos.

Una combinación de “refrescos” como en la Copa América

En la durísima final de la Copa América ante Colombia, Scaloni mandó a la cancha a Paredes, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez. ¿Cómo terminó la historia? Quite y pase de Lean, asistencia de Gio, golazo del Toro y la copa en alto.

El segundo gol ante Inglaterra no tiene la secuencia de pases seguidos, pero si una determinante influencia de los “refrescos”. Montiel ganó una batalla en su lateral y ahí empezó la jugada. Nico González rompió la defensa con el pase atrás a MacAllister, que disparó al palo. Esa acción, en fracción de segundos, impulsó al equipo a ir por más, Messi la pinchó y Lautaro, que además fue el ¡último cambio! (a los 81 por Tagliafico), hizo estallar al pueblo argentino. Increíble.