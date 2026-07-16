Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de luz para este jueves 16 de julio en Cipolletti, Cervantes, Allen y Jacobacci

La empresa distribuidora de servicio eléctrico en Río Negro, Edersa, informó varios cortes de luz para este jueves 16 de julio en cuatro localidades del Alto Valle y la Línea Sur: Cipolletti, Cervantes, Allen y Jacobacci.

Explicó que se llevará a cabo un plan de obras que incluye mantenimiento en redes de media tensión, finalización de obras de infraestructura y tareas de poda preventiva.

Detalles de los cortes programados para este 16 de julio

Edersa informó que los trabajos requerirán una serie de cortes programados de energía distribuidos de la siguiente manera: