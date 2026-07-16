Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de luz para este jueves 16 de julio en Cipolletti, Cervantes, Allen y Jacobacci
La empresa distribuidora de servicio eléctrico en Río Negro informó que se llevará a cabo un plan de obras que incluye mantenimiento en redes de media tensión, finalización de obras de infraestructura y tareas de poda preventiva. Los detalles.
La empresa distribuidora de servicio eléctrico en Río Negro, Edersa, informó varios cortes de luz para este jueves 16 de julio en cuatro localidades del Alto Valle y la Línea Sur: Cipolletti, Cervantes, Allen y Jacobacci.
Explicó que se llevará a cabo un plan de obras que incluye mantenimiento en redes de media tensión, finalización de obras de infraestructura y tareas de poda preventiva.
Detalles de los cortes programados para este 16 de julio
Edersa informó que los trabajos requerirán una serie de cortes programados de energía distribuidos de la siguiente manera:
- CIPOLLETTI, de 9:00 a 12:00. Afectará los barrios La Cascada, Valle Azul, El Amanecer y Lalor, además de la Planta de bombeo de ARSA en Lalor.
- CERVANTES, de 10:00 a 14:00. Alcanzará el cuadrante de las calles Yrigoyen, Sarmiento, Ruta 22 y Malvinas Argentinas; calle Belgrano entre Yrigoyen y Urquiza; los barrios 120, 60, 30 y 15 Viviendas; barrio Virgen de Luján y la zona del Balneario de Cervantes.
- ALLEN, de 12:00 a 14:00. Será en las Chacras 34, 35, 39, 40 y 47; Estación de Servicio Puma; Predio de Camioneros; Radio AM La Carretera; Ente de Fruticultura y la Fiduciaria.
- INGENIERO JACOBACCI, de 13:00 a 16:00. El corte se ubicará en la calle Padre Paco (en su totalidad), Julio A. Roca, Luis Beltrán (hasta José Hernández y transversales) y la zona minera Sol Minerales.
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