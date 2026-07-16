Quini 6: por qué se suspendió el sorteo de este 15 de julio 2026 y cuándo se juegan los $8.550 millones

Los seguidores del Quini 6 se encontraron con una sorpresa inesperada este miércoles 15 de julio 2026: minutos antes del horario habitual de las 21:15, la transmisión oficial no dio inicio. La Caja de Asistencia Social de Santa Fe emitió un comunicado oficial, de último momento, para explicar las razones de la suspensión y llevar tranquilidad a los millones de usuarios, que esperan la resolución del millonario pozo acumulado.

¿Por qué se suspendió el sorteo 3391 del Quini 6 este miércoles 15 de julio 2026?

La postergación de la jugada del Quini 6 se debió estrictamente a fallas operativas, ajenas a la mesa principal. De acuerdo con lo informado oficialmente por la Lotería de Santa Fe, se detectaron «inconvenientes con los sistemas de procesamiento en una de las provincias», lo que impidió la correcta carga de los datos y obligó a activar el protocolo de reprogramación para resguardar la transparencia del juego poceado.

La medida preventiva congeló la expectativa en torno al pozo acumulado de $8.550 millones, una cifra que se mantiene intacta y lista para hallar dueños en las próximas horas.

Quini 6: nueva fecha y horario oficial para el próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe

Para llevar alivio a la comunidad de apostadores, las autoridades confirmaron que el sorteo número 3.391 del Quini 6 se concretará finalmente este jueves 16 de julio 2026. El horario programado para el inicio de las bolillas se mantiene, a las 21:15.

La transmisión del sorteo se realizará en vivo y en directo, desde la sala de sorteos oficial de la Lotería de Santa Fe.

Cabe recordar que el mecanismo de juego no sufre modificaciones: los cupones que ya fueron adquiridos en las agencias oficiales siguen siendo válidos para participar con sus seis números (seleccionados del 00 al 45) en las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.