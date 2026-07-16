Propiedad privada en el Senado: el quórum está en duda tras un nuevo cruce entre Villarruel y Bullrich (Foto: prensa Senado)

El proyecto de propiedad privada que propone eliminar restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros finalmente ingresó a la Cámara alta. Después de tantos idas y vueltas con borradores, los legisladores podrán debatir la propuesta que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sin embargo hay dudas sobre lograr el quórum ante la ausencia de senadores aliados.

El quórum en duda tras un nuevo cruce entre Villarruel y Bullrich

La incertidumbre sobre el quorum surgió el miércoles por la noche cuando se supo que al menos tres radicales y un legislador de Provincias Unidas no concurrirán este jueves al recinto. A ellos se suma la postura de dos santacruceños que rechazan aspectos centrales del proyecto de «inviolabilidad» de la propiedad privada.

Otro factor que puede influir en el tratamiento es la postura de la vicepresidenta Victoria Villarruel que no quiere que se realice la sesión. La presidenta del Senado mantuvo una fuerte discusión con la jefa del Bloque de LLA, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes en torno a la iniciativa que permite la venta de tierras a extranjeros.

Según lo revelado, Villarruel en esa conversación le reprochó: «¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?». La vicepresidenta calificó a la senadora de «chupamedias» de Karina Milei y a esto, Bullrich respondió: «¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política«.

El oficialismo tiene intenciones de abrir sesión este jueves, no solo para avanzar con el proyecto de Sturzenegger, sino también porque quiere aprobar una treintena y seis de pliegos, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.

También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.

Propiedad privada: los puntos clave del proyecto

Entre los puntos centrales del proyecto de propiedad privada, se destacan:

Límite a la compra de tierras: elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.

Se prohibirá la compra de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

En zonas de frontera, deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.

Si no existe un reparo, se reconocerá el silencio administrativo con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.

Desalojos: según el proyecto, se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si «el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria».

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día.

Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas.

Si hay menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darle intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria.

Con información de Noticias Argentinas