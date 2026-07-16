Niebla y complicaciones: estado de las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy, 16 de julio

Cómo están las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este jueves 16 de julio. Sin embargo, Vialidad Nacional solicita extremar la precaución en las zonas cordilleras debido al clima inestable. En el Alto Valle, la niebla complica la visibilidad.

El frío, el viento y las precipitaciones de nieve alteran constantemente el estado de las calzadas, afectando especialmente a las rutas 40, 231, 237 y 242, que registran un tránsito intenso por el inicio de las vacaciones de invierno.

Niebla espesa en el Alto Valle: visibilidad reducida

El peligro invisible de la niebla se asentó con fuerza sobre los valles irrigados de la región. El tránsito se encuentra calificado como transitable con precaución debido a la drástica reducción de visibilidad en los siguientes puntos:

Rutas del Valle: afecta de manera directa a la Ruta Nacional 22 , la Ruta Nacional 151 , la Ruta Provincial 7 y la Ruta Provincial 65 .

afecta de manera directa a la , la , la y la . Estado de las vías: la calzada se presenta normal, pero la visibilidad reducida y el tránsito intenso exigen disminuir la velocidad de inmediato

Estado de rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro

De acuerdo con el último reporte de Vialidad Nacional, las rutas cordilleranas están marcadas por la inestabilidad climática por ello solicitaron a todos los conductores portación obligatoria de cadenas. En el parte de las rutas más transitadas de esta región, detallaron:

Ruta Nacional 40: Habilitada con extrema precaución.

Tramo El Bolsón – Bariloche – Límite con Neuquén: La calzada se presenta húmeda y resbaladiza por lluvias. Hay sectores con probabilidad de desprendimiento de piedras y presencia de equipos viales trabajando sobre la calzada.

Tramo Siete Lagos (hacia San Martín de los Andes / Villa La Angostura): transitable con precaución. La calzada está mojada por lluvias y se registran bancos de niebla. Existe un riesgo latente de formación de hielo en sectores , por lo que rige la portación obligatoria de cadenas . Equipos viales trabajan en la zona.

La calzada se presenta húmeda y resbaladiza por lluvias. Hay sectores con probabilidad de desprendimiento de piedras y presencia de equipos viales trabajando sobre la calzada. transitable con precaución. La calzada está mojada por lluvias y se registran bancos de niebla. Existe un riesgo latente de , por lo que rige la . Equipos viales trabajan en la zona. Ruta Nacional 237: Habilitada con máxima precaución.

Condiciones: es uno de los puntos más críticos de la mañana. Se encuentra transitable con precaución por calzada mojada por lluvias y visibilidad muy reducida por bancos de niebla espesa .

Condiciones: es uno de los puntos más críticos de la mañana. Se encuentra transitable con precaución por calzada mojada por lluvias y . Ruta Nacional 231, hacia paso Cardenal Samoré: Habilitada con extrema precaución.

Condiciones: El tramo desde el empalme con la RN 40 hasta la Aduana y el límite internacional presenta calzada muy húmeda, bajas temperaturas y formación de hielo en los sectores altos. Hay equipos de Vialidad Nacional operando activamente en el despeje y la distribución de sal.

Condiciones: El tramo desde el empalme con la RN 40 hasta la Aduana y el límite internacional presenta calzada muy húmeda, bajas temperaturas y formación de hielo en los sectores altos. Hay equipos de Vialidad Nacional operando activamente en el despeje y la distribución de sal. Ruta Nacional 242, hacia el paso Pino Hachado: tránsito cerrado temporalmente.

Condiciones: Calzada húmeda, riesgo de formación de hielo por bajas temperaturas y alta presencia de animales sueltos sobre la vía. Portación obligatoria de cadenas.

Condiciones: Calzada húmeda, riesgo de formación de hielo por bajas temperaturas y alta presencia de animales sueltos sobre la vía. Portación obligatoria de cadenas. Ruta Nacional 23: Habilitada con precaución.

Condiciones: Transitable con extrema precaución. Calzada húmeda por sectores con aplicación preventiva de riego con solución salina. Las autoridades recomiendan no circular en horario nocturno y exigen la portación obligatoria de cadenas.

Estado de los pasos a Chile

Según el reporte de Vialidad, los pasos fronterizos a Chile se encuentran de la siguiente manera

Paso Fronterizo Estado hoy

16/07/2026 Horario de atención Detalles Cardenal Samoré Habilitado con extrema precaución Lado Argentino: 09:00 a 19:00 hs.

Lado Chileno: 08:00 a 18:00 hs. Calzada mojada por lluvias y bajas temperaturas. Alta probabilidad de formación de hielo en las zonas más altas del trayecto cordillerano. Equipos de Vialidad operando en el esparcido de sal. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO con precaución 8 a 20 hs. Sectores con calzada húmeda y riesgo de heladas nocturnas Pino Hachado Cerrado temporalmente 8 a 19 hs. Condiciones climáticas adversas en alta montaña. Se registran nevadas fuertes, acumulación de hielo y nieve sobre la calzada, viento blanco y visibilidad muy mala. Los equipos viales realizan trabajos de despeje, pero el paso no se encuentra transitable. Icalma HABILITADO con precaución Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Calzada transitable con sectores de baja adherencia por nieve y barro Hua Hum HABILITADO con precaución 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. El camino presenta sectores poceados y con barro. Recordar que este paso requiere empalmar con la barcaza en el lado chileno.

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