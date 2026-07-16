La cordillera sigue bajo alerta y vuelve el viento al Alto Valle, pero no nos importa nada: ¡Argentina está en la final!

Una vez más la Scaloneta lo hizo y marcó un triunfo histórico: Inglaterra quedó eliminada en semifinales y la Selección argentina logró llegar hasta el final. La alegría fue total y en el norte de la Patagonia, pese a las alertas meteorológica y el aire frío, se salió a festejar igual hasta horas de la madrugada.

Si querés seguir celebrando la victoria argentina, te contamos cómo va a estar el tiempo hoy, 16 de julio, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La cordillera sigue bajo alerta por nieve, viento y lluvia

El organismo nacional actualizó su parte de alertas para informar que la cordillera que se extiende desde el norte al sur de Neuquén y Río Negro recibirá un temporal típico de invierno.

El nivel de alerta por nieve es naranja y afectará principalmente la zona cordillerana comprendida desde Chos Malal-Minas a Aluminé. En el detalle se precisó que todo el área será afectada por nevadas fuertes. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 40 y 60 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas mas bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», agregó.

Por su parte, el viento alcanzará el cuadrante comprendido entre las regiones del oeste de Añelo, Buta Ranquil y la cordillera hasta el norte de Aluminé. Se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Finalmente, la lluvia llegará a la zona sur de la cordillera de Neuquén (Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé – Los Lagos) y la cordillera este de Río Negro (Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó). El área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. El organismo indicó que en zonas de mayor elevación «no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada».

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Aunque el Alto Valle quedó fuera de la alerta meteorológica esta vez, el pronóstico anticipa el probable regreso de lluvias, aunque se espera que sean de carácter leve.

En ciudades como Neuquén capital y Roca, las condiciones serán las siguientes:

Roca:

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con cero por ciento de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 7°C con vientos de 13 a 22 km/h en dirección noroeste y ráfagas de 51 a 59 km/h.

El cielo estará parcialmente nublado con cero por ciento de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 7°C con vientos de 13 a 22 km/h en dirección noroeste y ráfagas de 51 a 59 km/h. Tarde: Se mantendrán las condiciones con un cielo parcialmente nublado y cero por ciento de probabilidad de precipitación. La temperatura máxima alcanzará los 13°C con vientos de 23 a 31 km/h soplando en dirección norte y ráfagas de 42 a 50 km/h.

Se mantendrán las condiciones con un cielo parcialmente nublado y cero por ciento de probabilidad de precipitación. La temperatura máxima alcanzará los 13°C con vientos de 23 a 31 km/h soplando en dirección norte y ráfagas de 42 a 50 km/h. Noche: El cielo se presentará mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de entre el cero y el diez por ciento. La temperatura será de 12°C con vientos de 7 a 12km/h soplando en dirección noreste y sin registro de ráfagas.

Neuquén: