La prensa internacional se rindió ante la épica remontada de la Selección Argentina: «Los inmortales» y «La Cabeza de Dios»
Tras la victoria a Inglaterra, los principales medios del mundo destacaron la actitud de la Albiceleste, recordaron el hito de 1986 y palpitaron la gran final del próximo domingo. Mirá acá las mejores tapas del día.
La Selección Argentina completó otra remontada para la historia ante Inglaterra y se metió en una nueva final de la Copa del Mundo. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la Albiceleste se lo dio vuelta a Inglaterra y sacó boleto para disputar la definición del título el próximo domingo ante España.
Tras una nueva épica de la Scaloneta en Atlanta, los principales diarios del mundo reflejaron la victoria y clasificación de la Selección Argentina. En Francia, el reconocido L’Equipe tituló «Los Inmortales«. Además, Le Figaro Sport subrayó el liderazgo del capitán: «Copa del Mundo 2026: impulsada por su eterno Messi, Argentina derrota a Inglaterra y se enfrentará a España en la final».
En México, el diario Esto habló sobre la actuación de la Pulga tras las críticas direccionadas hacia la Selección Argentina: «Messi contra el mundo. El astro argentino responde en la cancha al repudio generalizado contra la albiceleste y con dos asistencias lidera la voltereta ante Inglaterra, a la que reclaman con una manta la propiedad de las Malvinas; España, favorita, en las casas de apuesta para la final».
En Estados Unidos, eligieron algunas frases icónicas. The Washington Post Sports eligió: «Como si nunca se hubieran ido». Por la misma línea, New York Post Sports recordó el hito de Maradona en México 1986: «¡La cabeza de Dios! Argentina vuelve a romperles el corazón a los ingleses. Esta vez, usando la cabeza».
En España, se deleitaron con la remontada y palpitaron la gran final del domingo. Marca definió el partido como «La final más bonita del mundo«. AS colocó: «Finalissima. Argentina siempre tiene una vida extra: enésima remontada de coraje para citarse, al fin, con España en Nueva York«.
En Inglaterra, las tapas mostraron la tristeza tras una nueva eliminación a manos de Argentina. Daily Express habló sobre la sequía sin logros de los Tres Leones: «La agonía de una espera interminable«. Daily Star tituló: «Inglaterra deja escapar la victoria en el último momento. Derrotados por Messi«
En Italia, se centraron sobre el dramatismo final de la semifinal. La Gazzetta dello Sport tituló: «Lautaro de Dios«, recordando la gesta de hace 40 años. l Messaggero Sport remarcó : «Messi y Argentina, una noche legendaria
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