La prensa internacional se rindió ante la épica remontada de la Selección Argentina: «Los inmortales» y «La Cabeza de Dios»

El abrazo unido hacia Lionel Messi, el corazón de la Albiceleste que buscará la cuarta estrella el domingo.

La Selección Argentina completó otra remontada para la historia ante Inglaterra y se metió en una nueva final de la Copa del Mundo. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la Albiceleste se lo dio vuelta a Inglaterra y sacó boleto para disputar la definición del título el próximo domingo ante España.

Tras una nueva épica de la Scaloneta en Atlanta, los principales diarios del mundo reflejaron la victoria y clasificación de la Selección Argentina. En Francia, el reconocido L’Equipe tituló «Los Inmortales«. Además, Le Figaro Sport subrayó el liderazgo del capitán: «Copa del Mundo 2026: impulsada por su eterno Messi, Argentina derrota a Inglaterra y se enfrentará a España en la final».

La tapa de L’Equipe.

En México, el diario Esto habló sobre la actuación de la Pulga tras las críticas direccionadas hacia la Selección Argentina: «Messi contra el mundo. El astro argentino responde en la cancha al repudio generalizado contra la albiceleste y con dos asistencias lidera la voltereta ante Inglaterra, a la que reclaman con una manta la propiedad de las Malvinas; España, favorita, en las casas de apuesta para la final».

La tapa de Esto

En Estados Unidos, eligieron algunas frases icónicas. The Washington Post Sports eligió: «Como si nunca se hubieran ido». Por la misma línea, New York Post Sports recordó el hito de Maradona en México 1986: «¡La cabeza de Dios! Argentina vuelve a romperles el corazón a los ingleses. Esta vez, usando la cabeza».

La frase reversionada y actualizada por la heroica de Lautaro.

En España, se deleitaron con la remontada y palpitaron la gran final del domingo. Marca definió el partido como «La final más bonita del mundo«. AS colocó: «Finalissima. Argentina siempre tiene una vida extra: enésima remontada de coraje para citarse, al fin, con España en Nueva York«.

España empieza a palpitar la definición por el título.

En Inglaterra, las tapas mostraron la tristeza tras una nueva eliminación a manos de Argentina. Daily Express habló sobre la sequía sin logros de los Tres Leones: «La agonía de una espera interminable«. Daily Star tituló: «Inglaterra deja escapar la victoria en el último momento. Derrotados por Messi«

La desazón británica tras una nueva eliminación.

En Italia, se centraron sobre el dramatismo final de la semifinal. La Gazzetta dello Sport tituló: «Lautaro de Dios«, recordando la gesta de hace 40 años. l Messaggero Sport remarcó : «Messi y Argentina, una noche legendaria