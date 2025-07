Lisandro Martínez responsabilizó a Llop de su salida de Newell’s

El defensor argentino Lisandro Martínez responsabilizó a Chocho Llop de su breve paso por Newell’s, club en el que sólo jugó un partido. El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina se recupera de una lesión que sufrió en Manchester United.

«En Newell’s con el Chocho Llop me pasó algo que no me voy a olvidar: en un entrenamiento, paré un pelotazo y se la di al lateral. El tipo paró la práctica como diciendo: ¿qué hacés?. Me dijo que la reviente y que no corra riesgos. A mi me gustaba jugar así, no voy a cambiar mi forma», explicó Lisandro Martínez.

«Le dije que me quería ir y me dijo que me quería poner de lateral por izquierda. Quería quedar bien con todo el mundo. Le dije que segunda opción de nuevo no y que le ahorraba un problema. Ahí me fui a Defensa», cerró Licha en Clank.

Por su parte, Juan Manuel Chocho Llop reapareció públicamente en los últimos días y puso en tela de juicio el aporte de Lionel Messi en Newell’s.

Vale recordar que Lisandro Martínez volverá a las canchas en los próximos meses y buscará recuperar su mejor versión para tener continuidad en Manchester United y poder retornar a las convocatorias de la Selección Argentina.