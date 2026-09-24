¿Llegó el momento de Lautaro y Julián?: el primer equipo que paró Scaloni pensando en Bolivia

Lautaro podría comenzar a ser una fija para Scaloni en el once inicial. Julián, que mira de fondo, sería su acompañante. (Foto: Juano Tesone/Clarín Fotografía)

Aunque todos los focos están puestos en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, que será el 6 de octubre ante Benín en el Monumental, Lionel Scaloni ya paró un primer equipo con la mente en el primer amistoso, previsto para el próximo miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El pujatense sorprendió con la delantera, conformada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, y es un indicio interesante de cara al post-Messi, ya que en contadas ocasiones el «Toro» y la «Araña» compartieron dupla de ataque.

El arquero fue Emiliano Martínez y en el lateral derecho estuvo Agustín Giay, quien podría adueñarse del puesto. Gonzalo Montiel no fue convocado por Scaloni por una decisión futbolística y Nahuel Molina afronta una sanción de siete partidos por los incidentes en la final ante España.

La zaga central es la misma que en el Mundial, con Cuti Romero, quien sería el nuevo capitán, y Lisandro Martínez, mientras que Facundo Medina le ganó la pulseada a Nicolás Tagliafico y se paró por el sector izquierdo.

Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister compartieron el eje del mediocampo y, un poco más adelante y con mayor libertad, se pararon Franco Mastantuono y Nicolás Paz. Cabe destacar que Enzo Fernández fue el último que se sumó a los entrenamientos y por ello podría explicarse su ausencia.

De esta manera, el equipo que probó Scaloni para recibir a Bolivia fue: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Además, durante la jornada, el entrenador de la Albiceleste aprovechó para probar a los futbolistas que están dando sus primeros pasos con la Selección, como es el caso de Román Vega, Tomás Palacios o Leonel Flores, quien ingresó por Mastantuono.