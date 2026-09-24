Estudiantes define el regreso de Marcos Rojo: el refuerzo que llegaría para la Copa Libertadores

Marcos Rojo está cerca del Pincha para ser refuerzo en las semifinales de la Copa Libertadores. (Archivo)

Marcos Rojo podría convertirse en refuerzo de Estudiantes de La Plata para la recta final de la Copa Libertadores 2026. Ante las suspensiones de Leandro González Pírez y Tomás Palacios para el partido de ida de las semifinales, el Pincha se puso manos a la obra para concretar la operación.

La opción principal era Carlos Izquierdoz, pero Lanús se mostró inflexible. En este contexto, según pudo saber, Estudiantes inició contactos con Marcos Rojo, actualmente en Racing, y hay optimismo para que la operación se concrete siempre y cuando haya disculpas públicas por parte del defensor.

Marcos Rojo en su regreso a Estudiantes en 2020.

El escenario que acercaría a Marcos Rojo a Estudiantes

Según dio a conocer Bolavip, en este momento la operación está a un 50% de posibilidades de concretarse. Sin embargo, si Racing queda eliminado de la Copa Argentina ante Boca, ese porcentaje podría subir considerablemente.

Estudiantes confirmó que jugará en UNO ante Flamengo

“El Club Estudiantes de La Plata confirma que el partido a disputarse con el Club de Regatas Flamengo el próximo 15 de octubre por CONMEBOL Libertadores, se realizará en el Estadio UNO. ¡Nos vemos en casa!”, informó el conjunto platense este mismo jueves.