Pase Residente 2027 en cerro Catedral: cuánto cuesta, quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

El Pase Residente permite a quienes viven en Bariloche y Dina Huapi acceder a la montaña durante la temporada 2027 de invierno en cerro Catedral.

Quienes viven en Bariloche y Dina Huapi podrán empezar a organizar la temporada de esquí 2027 desde mucho antes. El jueves 1 de octubre comienza la venta del Pase Temporada Residente de cerro Catedral, con distintas categorías y beneficios según la edad y la actividad de cada persona.

Cuánto cuesta el Pase Residente 2027

La venta se extenderá durante octubre, noviembre y diciembre, una ventana más amplia que la de temporadas anteriores. El trámite comienza de manera online a través del sitio oficial de Catedral Alta Patagonia.

El Pase Residente tendrá un valor de $640.000, equivalente al precio de cuatro pases diarios de esquiador de temporada. Está destinado a personas con residencia permanente en Bariloche o Dina Huapi y una antigüedad mínima de seis meses al momento del lanzamiento.

Play Park y a la Telesilla Princesita, dos sectores destinados a quienes dan sus primeros pasos en la nieve en Catedral. Gentileza.

El pase podrá utilizarse desde la apertura hasta el cierre de la temporada 2027, aunque tendrá una restricción de 16 días consecutivos durante las vacaciones escolares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Las fechas exactas de ese período se informarán antes del inicio de la temporada.

También habrá condiciones específicas para el horario de ascenso. Durante junio, julio y agosto, los residentes podrán acceder desde las 9 por los medios troncales habilitados, con excepción de la Telecabina Amancay, que estará disponible desde las 11. A partir del 1 de septiembre, el acceso será desde las 9 por todos los medios que estén operativos.

¿Quiénes tienen el pase sin cargo?

Los residentes mayores de 70 años y los infantes de 0 a 5 años inclusive podrán obtener el Pase Residente sin cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada categoría.

Para chicos y adolescentes de 6 a 17 años que entrenan en clubes de esquí o snowboard habrá una modalidad especial denominada Pase Residente Club. Está destinada a residentes que formen parte de clubes federados o afiliados a FASA o FREM.

En estos casos, primero se adquiere el Pase Residente común y, una vez presentada la documentación correspondiente del club dentro del plazo establecido, se transforma sin costo adicional en Pase Residente Club. Esta categoría no tendrá las restricciones de días, horarios y medios de elevación del pase convencional.

Qué beneficio tienen las personas con CUD

Las personas residentes que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente tendrán un 50% de descuento sobre el valor del Pase Residente.

También podrán acceder sin cargo al estacionamiento de Playa Sur, según las condiciones previstas para la temporada.

El esquí adaptado permite que personas con distintas discapacidades puedan disfrutar de la nieve y la montaña en Cerro Catedral. Foto Alfredo Leiva.

Pase para instructores, guías y fotógrafos

También se establecieron condiciones especiales para quienes trabajan profesionalmente en la montaña. El Pase Profesional tendrá un valor de $1.680.000, equivalente a 10,5 pases diarios de temporada.

Esta categoría alcanza a instructores de escuelas de esquí y snowboard, instructores independientes, guías de alta montaña y fotógrafos, que deberán cumplir con los requisitos correspondientes a su actividad.

Cómo tramitar el Pase Residente 2027

El procedimiento dependerá de si la persona ya tuvo el beneficio durante 2026.

Quienes tuvieron Pase Residente 2026 deberán actualizar su documentación de manera online y no tendrán que realizar nuevamente la validación presencial. Podrán recargar su ChipCard en las boleterías a partir del 15 de enero de 2027.

Cerro Catedral ya anticipa la temporada 2027 con la venta del Pase Residente para quienes viven en Bariloche y Dina Huapi.

En cambio, quienes soliciten el pase por primera vez deberán hacer una validación presencial, para la que se requerirán originales y copias de la documentación, fotografía y captura biométrica.

Los trámites y turnos se gestionarán a través de la web oficial y habrá tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026. Antes de iniciar el proceso conviene revisar allí las condiciones específicas, documentación exigida y modalidades de pago para cada categoría.

Consultar información y condiciones en Catedral Alta Patagonia