¡Ahora! Lluvia torrencial en Auburn y estadio inundado a horas de Argentina-Islandia

Así se encuentra el estadio donde jugará argentina a las 22.

Una lluvia torrencial azota por estos minutos la ciudad de Auburn, donde en un par de horas la Selección Argentina de Fútbol jugará ante Islandia el último amistoso previo al debut en la Copa del Mundo de la FIFA.

El fuerte temporal tuvo inmediato impacto sobre el Jordan-Hare Stadium de Auburn, el estadio donde, desde las 22:00 de nuestro país, se desarrollará dicho encuentro. El mismo, según las últimas imágenes de redes sociales, se ve totalmente inundado.

Por el momento no hubo un comunicado oficial sobre una posible postergación del partido, o eventualmente una suspensión del mismo. Una decisión semejante sería inmediata si el pronóstico, además de lluvia, anuncia tormenta eléctrica.

Vale destacar que la FIFA llevará adelante para el Mundial un estricto protocolo que suspenderá los partidos, de acuerdo al ‘Weather Delay’ que rige en los Estados Unidos; la alerta de amenaza ante actividad eléctrica.