Lluvia torrencial en Brasil: se cumplió el pronóstico, ¿se atrasa la clasificación?

Como se preveía, la tormenta llegó con fuerza al circuito de Interlagos.

Un primer aviso de lo pronosticado para el sábado. Pasadas las 13:30, un estruendoso anuncio desde el cielo anticipó lo que, instantes después, terminó confirmando lo anunciado por el servicio meteorlógico de San Pablo.

Una violenta tormenta azotó durante 10 minutos la localidad paulista, motivando la postergación de la actividad en pista para las categorías promocionales que este fin de semana acompañan a la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos.

Si bien la lluvia bajó su intensidad (sigue chispeando), no se descarta que la tormenta pueda regresar con más fuerza para las 15, horario previsto para la prueba de clasificación del Gran Premio de Brasil. Ello podría modificar los planes de la organización y el horario de comienzo, como ha sucedido en otras oportunidades.

Mientras tanto, los equipos trabajan arduamente para terminar de alistar los compuestos de lluvia que provee Pirelli: la gama intermedia (cinta verde) y la gama extrema (cinta azul). Muchos, incluso, empezaron a descartar gomas lisas, extraer sus llantas y colocarles caucho con dibujo, previendo que la situación continuará así hasta la carrera de mañana.

El box de la empresa italiana de neumáticos no da abasto: empleados propios y ajenos, desarmando, armando y calibrando los distintos compuestos para llevarlos a sus respectivos garages y que descansen para ser utilizados en la continuidad del fin de semana.

De momento, la acción en pista, con la Copa Porsche, se desarrolla normalmente, aunque en piso húmedo. Pero, como se apuntó, la lluvia puede regresar con más fuerza y modificar el cronograma.