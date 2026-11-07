¿Hace mal dejar el celular cargando toda la noche? Qué dicen los expertos y el error que puede dañar la batería

Dejar el celular cargando toda la noche es una costumbre habitual. Antes de acostarnos, conectamos el teléfono y lo dejamos enchufado hasta la mañana siguiente para comenzar el día con la batería completa. Sin embargo, existe una duda que se repite: ¿esta práctica puede reducir su vida útil?

La respuesta es más sencilla de lo que parece. Según explican Apple, Samsung y Google en sus recomendaciones oficiales, los teléfonos modernos incorporan sistemas que administran la carga para evitar que la batería siga recibiendo energía de manera continua una vez que alcanza el 100%. No obstante, existen otros factores que pueden acelerar su desgaste.

Qué pasa cuando el celular llega al 100% y sigue enchufado

A diferencia de lo que ocurría con dispositivos más antiguos, los smartphones actuales cuentan con mecanismos de protección que regulan el proceso de carga.

Cuando la batería alcanza su capacidad máxima, el sistema interrumpe la carga normal y puede realizar pequeñas recargas para mantener el nivel de energía.

Esto significa que dejar el teléfono enchufado durante varias horas no provoca automáticamente una sobrecarga de la batería.

Samsung explica que sus dispositivos incorporan tecnología de carga inteligente, mientras que Apple señala que sus iPhone pueden permanecer conectados durante la noche sin que esto represente, por sí mismo, un problema.

Sin embargo, mantener la batería durante períodos prolongados al 100% puede contribuir a su envejecimiento químico.

El verdadero enemigo de la batería del celular es el calor

Más allá de las horas que permanece conectado, uno de los factores que más afectan la duración de una batería es la temperatura.

Las baterías de iones de litio, utilizadas en la mayoría de los teléfonos actuales, se deterioran progresivamente con el uso y pueden sufrir un desgaste más rápido cuando están expuestas a temperaturas elevadas.

Apple recomienda evitar el uso o la carga del iPhone en ambientes superiores a los 35 °C, ya que el calor excesivo puede reducir permanentemente su capacidad.

Por eso, una práctica que conviene evitar es dejar el celular cargando debajo de la almohada, entre las sábanas o sobre superficies que dificulten la ventilación.

También es importante utilizar cargadores y cables compatibles, en buen estado y que cumplan las normas de seguridad.

¿Conviene cargar el celular hasta el 80% o hasta el 100%?

Otra de las recomendaciones que ganó popularidad es evitar que la batería llegue siempre al 100%.

Esta sugerencia tiene una explicación: reducir el tiempo que una batería de litio permanece completamente cargada puede ayudar a preservar su capacidad a largo plazo.

Por ese motivo, algunos teléfonos incorporan funciones de carga optimizada.

En determinados modelos de iPhone, el sistema aprende los hábitos del usuario y retrasa la carga completa hasta poco antes de que normalmente desconecte el dispositivo.

Los Google Pixel compatibles permiten activar una carga adaptativa o establecer un límite del 80%.

Samsung también ofrece funciones de protección de batería en distintos modelos Galaxy.

De todas maneras, cargar el teléfono al 100% cuando necesitás mayor autonomía no es un error. La recomendación apunta a mejorar la vida útil de la batería a largo plazo, no a establecer una obligación diaria.

Cinco consejos para que la batería del celular dure más

Existen algunos hábitos sencillos que pueden ayudar a conservar la batería en mejores condiciones:

Evitá el calor excesivo: no dejes el celular al sol ni dentro de un auto caliente.

no dejes el celular al sol ni dentro de un auto caliente. No lo cargues debajo de la almohada: elegí una superficie firme y ventilada.

elegí una superficie firme y ventilada. Activá la carga optimizada: revisá si tu teléfono incorpora esta función.

revisá si tu teléfono incorpora esta función. Utilizá cargadores seguros: evitá cables dañados o accesorios de procedencia dudosa.

evitá cables dañados o accesorios de procedencia dudosa. No esperes siempre a que llegue al 0%: las baterías actuales no necesitan descargarse completamente antes de volver a cargarse.

Entonces, ¿es malo cargar el celular mientras dormís?

No necesariamente. Los teléfonos modernos están diseñados para controlar el proceso de carga y evitar una sobrecarga cuando alcanzan el 100%.

La recomendación principal es mantener el dispositivo en un lugar ventilado, utilizar accesorios seguros y aprovechar las funciones de protección de batería disponibles.

En definitiva, el problema no es simplemente dejar el celular enchufado toda la noche, sino las condiciones en las que se realiza la carga y los hábitos que pueden acelerar el desgaste de la batería.