Allen: nueva sesión extraordinaria por la revocatoria tras el veto de Román

El Concejo Deliberante de Allen volverá a reunirse este sábado en una sesión extraordinaria para tratar el veto del intendente Marcelo Román a la ordenanza 81/26, que busca avanzar con el referéndum revocatorio de su mandato. La convocatoria está prevista para las 16 y tendrá como objetivo insistir con la norma que fue rechazada por el Poder Ejecutivo.

La sesión fue solicitada por tres concejales. Según explicó el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa, el encuentro previsto para el viernes no pudo concretarse porque algunos integrantes no llegaron a ser notificados. Por ese motivo, se realizó una nueva convocatoria para este sábado.

El conflicto se reactivó luego de que Román vetara la ordenanza que había aprobado el Concejo Deliberante. El intendente argumentó que los plazos administrativos impiden realizar el referéndum en la fecha establecida y cuestionó el procedimiento utilizado por los concejales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Román sostuvo que tuvo la obligación de vetar la norma porque, a su entender, representa una «clara violación a la Carta Orgánica«. También apuntó contra los integrantes del cuerpo legislativo: «Estos seis concejales no tienen ni idea de lo que están legislando».

El jefe comunal considera que la consulta popular ya no podrá realizarse. Su argumento se apoya en el artículo 102 de la Carta Orgánica, que establece un plazo de 30 días para concretar el referéndum una vez alcanzado el 20% del padrón electoral. Según su interpretación, los libros de firmas se cerraron el 9 de octubre y la fecha límite era el 8 de noviembre.

A ese plazo se suman los tiempos administrativos para la promulgación, publicación y entrada en vigencia de una ordenanza. Román sostuvo que la norma llegaría al Ejecutivo el martes 10 de noviembre, cuando la fecha prevista para la votación ya habrá pasado.

«Es una ordenanza muerta, porque de publicarse no se podía cumplimentar: ya quedaba trasmano la fecha», había planteado el intendente. Además, anticipó que continuará judicializando el conflicto.

Román también anticipó que continuará judicializando el proceso y recordó que presentó una denuncia penal por presunto abuso de autoridad contra seis concejales. El jefe comunal cuestionó la intervención del cuerpo legislativo y sostuvo que no se respetaron los procedimientos correspondientes.

Figueroa aseguró que el referéndum no está caido

Desde el Concejo Deliberante, Fabián Figueroa ofreció una interpretación diferente sobre la continuidad del procedimiento. El presidente del cuerpo sostuvo que el proceso de revocatoria sigue vigente y que la decisión judicial no lo dejó sin efecto.

«El referéndum no se ha caído«, afirmó. En ese sentido, explicó que la resolución judicial anterior había suspendido la convocatoria original y que el Concejo tenía un plazo para corregir el procedimiento mediante una ordenanza. Figueroa reconoció que la fecha del 8 de noviembre ya no podrá cumplirse, pero señaló que fue establecida «para ajustarse a lo que indica la Carta Orgánica», explicó.

El traspaso de mando entre Fabián Figueroa, intendente interino, y Marcelo Román, que regresó al cargo a fines de agosto. Foto: Juan Thomes.

Sobre los pasos posteriores a la sesión de este sábado, indicó que, si los concejales consiguen insistir con la ordenanza, deberá aguardarse su publicación para poner en funcionamiento la Junta Electoral Municipal.

«La Junta Electoral tendrá que decir el tiempo que necesita para hacer el referéndum«, señaló. Según explicó, será ese organismo el encargado de determinar los plazos y las condiciones necesarias para avanzar con la consulta popular.

Otro de los puntos que Figueroa buscó aclarar fue el origen del procedimiento. El titular del Concejo cuestionó que se presente el conflicto como una disputa entre los concejales y el intendente y remarcó que la iniciativa fue impulsada por una ciudadana. «La revocatoria fue presentada por Silvina Cantero, que es una ciudadana, acompañada de 4.700 firmas», sostuvo.

En esa línea, explicó que el Concejo Deliberante tiene la responsabilidad institucional de garantizar los pasos establecidos por la Carta Orgánica una vez alcanzado el porcentaje de adhesiones requerido.

Sin embargo, la Justicia suspendió la primera convocatoria al considerar que debía instrumentarse mediante una ordenanza y no a través de una resolución. El fallo no anuló el procedimiento de revocatoria ni fijó una nueva fecha para la consulta.

Ahora, la discusión vuelve al ámbito legislativo. Mientras Román sostiene que el plazo para realizar el referéndum está vencido, Figueroa asegura que el proceso continúa y que la Junta Electoral deberá definir cómo avanzar una vez que se complete el procedimiento legislativo.