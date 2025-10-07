SUSCRIBITE
Deportes

Los antecedentes que ilusionan a River para que habiliten a Maximiliano Salas

El Millonario pidió la reducción de la pena basado en todos los casos que ya tuvo el torneo Clausura 2025. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

El Millonario apeló la sanción de dos fechas que recibió el delantero.

El Millonario apeló la sanción de dos fechas que recibió el delantero.

River vive una semana de expectativas y apuros. Con un plantel diezmado por la fecha FIFA y la necesidad imperiosa de sumar puntos en la Tabla Anual, la dirigencia Millonaria presentó una apelación formal para reducir la sanción de dos fechas impuestaMaximiliano Salas.

El delantero fue expulsado ante Riestra por «emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno» hacia el asistente Pablo Gualtieri y el club espera una resolución favorable del Tribunal de Disciplina (TDD) este jueves para poder contar con él el domingo ante Sarmiento de Junín.

Salas ya cumplió una fecha de suspensión frente a Rosario Central, y en Núñez se aferran a los antecedentes recientes del TDD para que la pena se reduzca a la mínima. El optimismo no es infundado, ya que en lo que va del Clausura 2025, el organismo ha mostrado una postura flexible al revisar las sanciones.

En este mismo torneo, varios futbolistas vieron sus castigos reducidos. Por ejemplo, la sanción de dos fechas a Federico Fattori (Argentinos, vs. Huracán, Fecha 5) y Kevin Lomónaco (Independiente, vs. Vélez, Fecha 5) se redujo a una.

La misma suerte corrieron Clever Ferreira (Atlético Tucumán, vs. Talleres, Fecha 6), Rodrigo Castillo (Lanús, vs. Independiente Rivadavia, Fecha 8) y Aarón Quirós (Vélez, vs. San Martín de San Juan, Fecha 9), a quienes también se les rebajó la pena de dos a una jornada.

Incluso suspensiones más severas fueron revisadas: la sanción de tres fechas a Luciano Giménez de Huracán (vs. San Lorenzo, Fecha 7) fue rebajada a dos partidos.

Los beneficios no se limitaron a los jugadores. En el cuerpo técnico, el TDD le dio por cumplida la sanción al director técnico de Vélez SarsfieldGuillermo Barros Schelotto, tras su expulsión en la Fecha 5 y a Cristian Fabbiani se lo habilitó para dirigir en la fecha uno a Newell’s pese a tener pendiente una jornada del Apertura 2025. 

En tanto, el entrenador de Racing ClubGustavo Costas, había sido suspendido por cuatro partidos por su roja ante Tigre, pero gracias a un pedido de reconsideración se le dio por cumplida la pena después de solo cumplir dos, valorando su «proceso de reflexión crítica y autocrítica».


Temas

Liga Profesional

Marcelo Gallardo

River vive una semana de expectativas y apuros. Con un plantel diezmado por la fecha FIFA y la necesidad imperiosa de sumar puntos en la Tabla Anual, la dirigencia Millonaria presentó una apelación formal para reducir la sanción de dos fechas impuestaMaximiliano Salas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios