Los antecedentes que ilusionan a River para que habiliten a Maximiliano Salas

River vive una semana de expectativas y apuros. Con un plantel diezmado por la fecha FIFA y la necesidad imperiosa de sumar puntos en la Tabla Anual, la dirigencia Millonaria presentó una apelación formal para reducir la sanción de dos fechas impuesta a Maximiliano Salas.

El delantero fue expulsado ante Riestra por «emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno» hacia el asistente Pablo Gualtieri y el club espera una resolución favorable del Tribunal de Disciplina (TDD) este jueves para poder contar con él el domingo ante Sarmiento de Junín.

Salas ya cumplió una fecha de suspensión frente a Rosario Central, y en Núñez se aferran a los antecedentes recientes del TDD para que la pena se reduzca a la mínima. El optimismo no es infundado, ya que en lo que va del Clausura 2025, el organismo ha mostrado una postura flexible al revisar las sanciones.

⚠️ Se realizó un pedido formal desde River para reducirle la sanción a Maxi Salas y que el jugador pueda estar contra Sarmiento. pic.twitter.com/Gy5PgE680M — Panorama River 🐔 (@PanoramaRiver) October 7, 2025

En este mismo torneo, varios futbolistas vieron sus castigos reducidos. Por ejemplo, la sanción de dos fechas a Federico Fattori (Argentinos, vs. Huracán, Fecha 5) y Kevin Lomónaco (Independiente, vs. Vélez, Fecha 5) se redujo a una.

La misma suerte corrieron Clever Ferreira (Atlético Tucumán, vs. Talleres, Fecha 6), Rodrigo Castillo (Lanús, vs. Independiente Rivadavia, Fecha 8) y Aarón Quirós (Vélez, vs. San Martín de San Juan, Fecha 9), a quienes también se les rebajó la pena de dos a una jornada.

Incluso suspensiones más severas fueron revisadas: la sanción de tres fechas a Luciano Giménez de Huracán (vs. San Lorenzo, Fecha 7) fue rebajada a dos partidos.

Los beneficios no se limitaron a los jugadores. En el cuerpo técnico, el TDD le dio por cumplida la sanción al director técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, tras su expulsión en la Fecha 5 y a Cristian Fabbiani se lo habilitó para dirigir en la fecha uno a Newell’s pese a tener pendiente una jornada del Apertura 2025.

En tanto, el entrenador de Racing Club, Gustavo Costas, había sido suspendido por cuatro partidos por su roja ante Tigre, pero gracias a un pedido de reconsideración se le dio por cumplida la pena después de solo cumplir dos, valorando su «proceso de reflexión crítica y autocrítica».