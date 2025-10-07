La salud de Russo: Boca emitió un comunicado y por primera vez se refirió a la situación del DT

La salud de Miguel Ángel Russo mantiene en vilo al mundo Boca. El entrenador atraviesa una delicada situación, que lo obligó a ausentarse de los dos últimos partidos del equipo y por la que fue reemplazado por Claudio Úbeda, su ayudante, en el banco de suplentes.

Pese al interés del hincha y de los amantes del fútbol, hasta el momento el Xeneize no se había pronunciado de forma oficial sobre el tema y el presidente Juan Román Riquelme había evitado hacer mención al respecto en una entrevista brindada la semana pasada al canal de YouTube de la institución.

«El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club», informó el conjunto de la ribera a través de un comunicado en sus redes sociales. «Acompañamos a Miguel y su familia en este momento», finaliza el escrito.

Russo había sido internado en el sanatorio Fleni por primera vez el martes 2 de septiembre luego de que se le detectara una infección urinaria durante una serie de chequeos de rutina. Tres días después recibió el alta y una semana más tarde reapareció en La Bombonera para conducir la práctica de fútbol.

Formó parte de la delegación del Xeneize que viajó a Rosario para enfrentar a su querido Central y dirigió siete días más tarde ante Central Córdoba.

El lunes 22 de septiembre comenzó con nuevos estudios médicos, pero sin internación. Se reencontró con Juan Román Riquelme el martes 23 en Boca Predio y se fundieron en un abrazo.

Sin embargo, el 25/9 volvió a ser hospitalizado y desde entonces el conjunto de la ribera espera por su retorno. Según trascendió, por una decisión personal que su círculo íntimo acompañó, volvió a su domicilio donde es seguido minuto a minuto por los médicos con el fin de evitarle continuas internaciones invasivas.