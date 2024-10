Los convocados de Gago en Boca: la decisión con Medina y la ausencia de un referente

Fernando Gago dio a conocer la lista de concentrados para enfrentar a Deportivo Riestra, este domingo a las 19 por la Liga Profesional. Entre los 23 citados no están ni Cristian Medina, quien en la semana le había pedido al DT no jugar frente a Gimnasia por diferencias con la dirigencia, ni Miguel Merentiel.

La baja de último momento del delantero uruguayo se debe a que tiene una molestia muscular en el aductor, según el periodista Tato Aguilera, por lo que se realizará estudios médicos.

Por otra parte, la decisión de no convocar a Cristian Medina es todo un mensaje del entrenador, teniendo en cuenta la situación que se dio antes del partido contra el Lobo por los cuartos de final de la Copa Argentina. Horas antes de dicho encuentro, a modo de presión, el mediocampista le avisó a Gago que no quería jugar, finalmente fue al banco pero no entró.

Además, quienes tampoco están entre los 23 citados son Gary Medel, Frank Fabra, Lucas Janson y Kevin Zenón, quien sufrió un esguince de tobillo en el último partido.

Los 23 convocados de Gago en Boca para recibir a Deportivo Riestra por la Liga Profesional