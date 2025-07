Los convocados de Russo para el debut de Boca en el Clausura: las dos ausencias inesperadas

Este domingo, Boca hará su estreno en el Torneo Clausura ante Argentinos Juniors. En la previa del partido, el entrenador Miguel Ángel Russo dio a conocer la lista de convocados con varias ausencias esperadas.

Entre los que no fueron citados figuran Ander Herrera, Milton Giménez, Ayrton Costa y Leandro Paredes. Los tres primeros entrenaron de manera diferenciada durante la semana y no están al 100% en lo físico. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlos.

En cuanto a Paredes, apenas suma dos prácticas con el plantel tras volver de sus vacaciones. La idea es que llegue en buenas condiciones al partido del 23 de julio, por Copa Argentina, frente a Atlético Tucumán.

Carlos Palacios, que no participó de la última práctica por un cuadro febril, sí fue convocado y podría ser titular. También está en la lista Edinson Cavani, quien había sufrido un golpe el viernes.

Otros nombres importantes que no aparecen son Cristian Lema, Marcos Rojo, Sergio Romero, Esteban Rolón y Marcelo Saracchi. En estos casos, la decisión fue técnica. El club busca reducir el plantel y estos jugadores están entre los que podrían salir en el actual mercado de pases.

Las dos ausencias que generaron sorpresa fueron las de Exequiel Zeballos y Camilo Rey Domenech. El Chango entrenó con normalidad desde el regreso del Mundial de Clubes, pero no fue citado. Su nivel bajó en los últimos meses y su último partido, ante Auckland City, dejó dudas. Russo eligió convocar a Brian Aguirre y Lucas Janson, que venían perdiendo terreno.

Rey Domenech, por su parte, tuvo un buen arranque en Primera, pero una lesión en el primer semestre (neumomediastino) lo dejó afuera por varios partidos. A su regreso, tuvo poca participación. La aparición de Milton Delgado en su puesto lo relegó aún más. Con varios volantes en el plantel, es probable que el juvenil salga a préstamo en busca de más minutos.

A qué hora juega Boca ante Argentinos Juniors en el inicio del Torneo Clausura

Boca tendrá su estreno en el torneo local ante Argentinos Juniors. El partido, que está programado para las 18:45, se disputará en el estadio Diego Alberto Maradona y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Ariel Penel, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

La formación probable de Boca para enfrentar a Argentinos Junios en el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Carlos Palacios, Alan Velasco; y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.