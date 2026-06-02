Los nombres que asoman como candidatos para ser entrenador de Boca Juniors

La «danza» de nombres comenzó en el mundo Boca Juniors, luego de la salida de Claudio Úbeda como DT del Xeneize en la víspera, una vez consumada la eliminación de la Copa Libertadores de América.

En el radar de la comisión directiva que encabeza Juan Román Riquelme ya trascendieron los primeros candidatos para reemplazar al «Sifón», quien heredó el cargo de técnico principal tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo en octubre de 2025.

El plantel deberá contar con nuevo DT sí o sí para el 18 de junio, fecha en que el plantel retomará los trabajos con vistas a su participación en la fase de Playoffs de la Copa Sudamericana, para medirse, en primera instancia, ante O’Higgins.

PRIMEROS CANDIDATOS SOBRE LA MESA

Néstor Lorenzo

El actual técnico de la Selección de Colombia tiene un vínculo contractual que dura, al menos, hasta el próximo 27 de junio, con el último encuentro del combinado cafetero en la fase de grupos ante Portugal.

Allí radica el problema: si Colombia avanza de fase, Lorenzo, jugador del Xeneize en 1996 y 1997, ya sondeado en ocasiones pasadas, difícilmente pueda asumir el desafío.

Antonio Mohamed

El Turco siempre es uno de los más codiciados en este tipo de ocasiones, aunque su posibilidad parece remota. El propio Mohamed, en declaraciones para ESPN días atrás, desechó la chance de asumir el reto con la entidad de la Rivera.

Horas después de consagrarse campeón de la Concachampions con Toluca, sentenció: “Tengo contrato con el club, ya organizamos la pretemporada. No hay nada que pensar en otra cosa”.

Mariano Herrón

El DT interino que siempre (al menos así ocurrió en las últimas ocasiones) es requerido por Riquelme para ocupar el cargo mientras toman la decisición final.

Es el hombre de confianza de Román, con quien siempre se lo ve desde su palco en cada partido y con quien mantiene diálogo constante.

Otros nombres

En un escalón inferior parecen asomar figuras de mayor experiencia, pero también de consideración, tales como Ricardo Zielinski (66 años), Rubén Darío Insua (65) y Gustavo Costas (62), quienes serían del gusto particular de Román.

El Ruso, recientemente consagrado con Belgrano de Córdoba, y el Ruso, actual DT de Barracas Central, tienen contrato vigente. Costas, en tanto, recientemente desvinculado de Racing Club, parece difícil que pueda vincularse con otro club que no sea el conjunto de Avellaneda.