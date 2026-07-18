Suspendieron el tren Patagónico entre Bariloche y Viedma tras el descarrilamiento: qué pasará con el servicio del domingo 19 de julio

El viernes, el tren Patagónico se vio gravemente afectado cuando la formación impactó contra bovinos y se descarriló parcialmente. Debido a esta situación, el Gobierno de Río Negro lanzó un comunicado para informar que tomaron la medida de suspender el servicio programado para el domingo con el fin de realizar inspecciones técnicas y verificaciones.

Suspenden el servicio del tren Patagónico

La Provincia reiteró que «la medida responde a la necesidad de garantizar las condiciones de seguridad y operatividad del servicio» antes de retomar la circulación.

Respecto al incidente, informó que la empresa activó de inmediato sus protocoles de emergencia y llevó adelante la evacuación segura de todos los pasajeros, sin registrarse personas lesionadas. Actualmente, equipos técnicos y operativos continúan trabajando para restablecer las condiciones normales del servicio.

«Tren Patagónico lamenta los inconvenientes ocasionados y agradece la comprensión de los pasajeros», manifestaron desde la empresa.

En cuanto al servicio del domingo suspendido, se informó que las devoluciones, así como las consultas de los pasajeros afectados, «podrán gestionarse a partir del lunes 20 de julio en el mismo punto de venta donde fue adquirido el pasaje».