Chile enfrenta uno de los peores temporales en décadas: hay cuatro muertos y miles de afectados

La emergencia meteorológica sigue golpeando a Chile con lluvias intensas, fuertes vientos y un río atmosférico de categoría cinco. El balance oficial confirmó cuatro personas fallecidas, además de cientos de evacuados y daños en varias regiones del país.

Según informó el medio chileno La Tercera, el fenómeno es considerado por especialistas como el temporal más intenso de los últimos 30 años por su duración, extensión territorial y la simultaneidad de varios frentes de tormenta.

El saldo fatal que dejó el temporal en Chile: el fenómeno más intenso en tres décadas

Las muertes confirmadas hasta el momento ocurrieron en distintos episodios. Una de las víctimas falleció aplastada mientras participaba en las tareas de despeje de una ruta bloqueada; otra murió al caer del techo de una vivienda cuando intentaba limpiar las canaletas para evitar inundaciones; una tercera perdió la vida electrocutada en la comuna de Cerro Navia; y el cuarto deceso fue reportado en la Región de Valparaíso, donde la Policía aún realiza peritajes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

El último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó además que hay 673 personas albergadas y 2.521 aisladas, principalmente en la región de Coquimbo. También, seis viviendas quedaron destruidas y 113 sufrieron daños mayores.

El temporal comenzó a avanzar desde el sur del país el martes y las lluvias se extendieron hacia la región centro.

La emergencia también provocó cortes de energía masivos. En el momento más crítico hubo más de un millón de clientes afectados y, aunque gran parte del servicio fue restablecido, al cierre del viernes todavía permanecían más de 430 mil hogares sin electricidad, con Valparaíso entre las zonas más comprometidas.

Mientras avanzan las tareas de asistencia, las autoridades investigan la muerte de otras tres personas halladas dentro de un hostal en Viña del Mar. Los primeras informaciones indican una posible intoxicación provocada por un generador de ozono utilizado para secar el inmueble, un caso que aún no forma parte del balance oficial de víctimas del temporal.

Temporal en Chile: por qué expertos hablan del fenómeno más intenso en décadas

El Gobierno chileno mantiene el alerta en varias comunas y desplegó a las Fuerzas Armadas para colaborar con la asistencia. El presidente José Antonio Kast anunció que se utilizará el 2% del presupuesto para atender la emergencia y reforzar la respuesta en las regiones afectadas.

Los meteorólogos sostienen que la magnitud del sistema no se explica únicamente por la cantidad de lluvia caída. Paula Santibáñez, investigadora del Centro Agrimed de la Universidad de Chile, afirmó: «Pero sí estamos frente a un episodio excepcional por la combinación de precipitaciones abundantes, persistencia y una extensión territorial poco habitual».

Uno de los datos que más llamó la atención fue el registrado en Valparaíso, donde entre las 8 del jueves y las 8 del viernes cayeron 108,7 milímetros de lluvia, equivalentes a cerca del 21% de la precipitación normal de todo un año para esa región. Para otros especialistas, el episodio incluso podría convertirse en «el evento» del siglo XXI. El climatólogo Jorge Carrasco comparó este sistema frontal con los grandes temporales de 1982, 1987 y 1997.