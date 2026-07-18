Así será el edificio que Giuliano Simeone compró en Madrid: el proyecto de arquitectura con el que debutó como inversor

El delantero del Atlético de Madrid dio un nuevo paso fuera de las canchas y desembarcó en el mundo del real estate. Su primera inversión será la remodelación de un edificio en uno de los barrios con mayor crecimiento de la capital española.

Mientras consolida su carrera futbolística, Giuliano Simeone también comienza a construir su futuro como inversor. Según informó El Confidencial, el hijo de Diego «Cholo» Simeone adquirió un edificio en el barrio madrileño de Tetuán con el objetivo de realizar una reforma integral y reconvertirlo en un moderno desarrollo residencial.

La operación marca el desembarco del futbolista en el mercado inmobiliario, una tendencia cada vez más frecuente entre figuras del deporte que buscan diversificar su patrimonio mediante proyectos vinculados a la arquitectura y el diseño.

Así será el edificio que Giuliano Simeone remodelará en Madrid

El inmueble fue adquirido a través de Indio 2022 SL, la sociedad del futbolista, donde figura como administrador único. Para concretar la compra, la empresa realizó una ampliación de capital cercana a los dos millones de euros.

El proyecto contempla una transformación completa del edificio. La idea es desarrollar una construcción con planta baja y dos pisos superiores, cada uno con aproximadamente 140 metros cuadrados, sobre una superficie total cercana a los 400 metros cuadrados.

Aunque todavía no trascendieron imágenes del diseño definitivo, la iniciativa apunta a renovar por completo la propiedad y adaptarla a los estándares actuales de confort, funcionalidad y eficiencia, en uno de los barrios que más se revalorizó en los últimos años dentro de Madrid.

Tetuán, uno de los barrios con mayor crecimiento inmobiliario

La elección de Tetuán no parece casual. En los últimos años, este sector del norte de Madrid se convirtió en uno de los más buscados por desarrolladores e inversores gracias a su cercanía con el centro financiero de la ciudad y al importante proceso de renovación urbana que atraviesa.

El proyecto de Giuliano Simeone se suma así a una ola de reformas que están cambiando la imagen del barrio, con edificios antiguos que recuperan valor mediante intervenciones arquitectónicas contemporáneas.

Cada vez más futbolistas invierten en arquitectura y desarrollos inmobiliarios

Giuliano Simeone no es el único futbolista que decidió apostar por el ladrillo. Cada vez son más las figuras del fútbol que destinan parte de su patrimonio al desarrollo de edificios, viviendas y proyectos inmobiliarios.

Entre los casos más conocidos aparecen Sergio Ramos, que participa en importantes desarrollos urbanísticos en Madrid, además de Sergio Busquets y Pep Guardiola, quienes recientemente invirtieron en una sociedad especializada en viviendas de alquiler asequible.

En el caso del delantero argentino, esta primera operación representa el inicio de una nueva faceta empresarial vinculada al diseño, la arquitectura y el desarrollo urbano, un camino que muchos deportistas de élite eligen para proyectar su patrimonio más allá de su carrera profesional.

Con información de Palco23 y El Confidencial