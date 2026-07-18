Estado de rutas y pasos a Chile: cómo está el tránsito hoy en la cordillera de Neuquén y Río Negro
Debido a las bajas temperaturas, algunas rutas presentaron hielo y nieve en la calzada. Conocé los detalles y el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro hoy sábado 18 de julio.
Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este sábado. Sin embargo, Vialidad Nacional solicita extremar la precaución en las zonas cordilleras debido al clima inestable.
El frío, la nieve, la niebla y las precipitaciones alteran constantemente el estado de las calzadas, afectando especialmente a las rutas 40, 231, 237 y 242, que registran un tránsito intenso por el inicio de las vacaciones de invierno.
Estado de rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro
De acuerdo con el último reporte de Vialidad Nacional, las rutas cordilleranas están marcadas por la inestabilidad climática por ello solicitaron a todos los conductores portación obligatoria de cadenas. En el parte de las rutas más transitadas de esta región, detallaron:
Ruta Nacional 40
- Estado: Habilitada con extrema precaución.
- Tramo El Bolsón – Bariloche – Villa Mascardi: Presenta calzada húmeda en gran parte del recorrido, bancos de niebla y riesgo de piedras sueltas en la calzada por desprendimientos. Maquinas viales se encuentran trabajando en la zona.
- Tramo Siete Lagos (San Martín de los Andes – Villa La Angostura): Calzada húmeda. Visibilidad reducida por niebla con posible formación de hielo en sectores. Vialidad Nacional solicitó a los conductores a manejar en velocidad precautoria.
- Requisito: Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 237
- Estado: Habilitada con precaución.
- Condiciones: Se presentaron sectores con lloviznas, por lo cual es posible la formación de hielo en sectores. Posible caída de piedras. Se reporta la presencia de animales sueltos en sectores.
- Requisito: Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 231 (Hacia Paso Cardenal Samoré)
- Estado: Habilitada con extrema precaución.
- Condiciones: El tramo desde el empalme de la RN 40 hasta el límite internacional presenta calzada mojada por lluvias, bajas temperaturas y posible formación de hielo en los sectores de mayor altitud. Zona con presencia de animales sueltos. Los pasos e ingresos están sujetos a los horarios del paso fronterizo.
- Requisito: Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 242 (Hacia Paso Pino Hachado)
- Estado: Transitable con extrema precaución / Restricciones por clima.
- Condiciones: Es una de las zonas más afectadas por acumulación de hielo y nieve en calzada. Debido a la nieve en la ruta, el paso internacional con Chile se interrumpió durante la mañana del sábado, pero ya continuó con el servicio normal.
Ruta Nacional 23 (Línea Sur Rionegrina)
- Estado: Habilitada con precaución.
- Condiciones: El tramo entre Ingeniero Jacobacci, Pilcaniyeu y el empalme con la RN 40 presenta calzadas húmedas con aplicación preventiva de riego con solución salina para evitar la escarcha. Hay sectores con desvíos, calzada pesada, tramos con barro y transiciones de asfalto a ripio por frentes de obra activos (principalmente entre Comallo y Pilcaniyeu).
Estado de los pasos a Chile:
|Paso Fronterizo
|Estado hoy
17/07/2026
|Horario de atención
|Detalles
|Cardenal Samoré
|HABILITADO con precaución
|Lado Argentino: 09:00 a 19:00 hs.
Lado Chileno: 08:00 a 18:00 hs.
|El corredor continúa habilitado a diferencia de Pino Hachado. La calzada se presenta mojada por lluvias, con muy bajas temperaturas y alta probabilidad de formación de hielo en las cotas más altas del trayecto cordillerano. Los camiones y equipos viales operan de manera preventiva en el esparcido de sal.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO con precaución
|8 a 20 hs.
|El tramo presenta sectores con calzada húmeda y un marcado riesgo de heladas al caer el sol.
|Pino Hachado
|HABILITADO con precaución
|8 a 19 hs.
|Calzada mojada, sectores con hielo y nieve que pueden afectar el paso. Se requiere la presencia de cadenas para transitar.
|Icalma
|HABILITADO con precaución
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Calzada transitable con sectores de baja adherencia por presencia de nieve y barro.
|Hua Hum
|HABILITADO con precaución
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|El camino de ripio presenta sectores poceados y con barro. Se recuerda que este paso requiere la conexión marítima mediante la barcaza del Lago Pirihueico en el lado chileno (se aconseja contar con reserva confirmada).
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