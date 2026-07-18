ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Estado de rutas y pasos a Chile: cómo está el tránsito hoy en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Debido a las bajas temperaturas, algunas rutas presentaron hielo y nieve en la calzada. Conocé los detalles y el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro hoy sábado 18 de julio.

Redacción

Por Redacción

Cómo están las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro

Cómo están las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este sábado. Sin embargo, Vialidad Nacional solicita extremar la precaución en las zonas cordilleras debido al clima inestable.

El frío, la nieve, la niebla y las precipitaciones alteran constantemente el estado de las calzadas, afectando especialmente a las rutas 40, 231, 237 y 242, que registran un tránsito intenso por el inicio de las vacaciones de invierno.

Estado de rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro

De acuerdo con el último reporte de Vialidad Nacional, las rutas cordilleranas están marcadas por la inestabilidad climática por ello solicitaron a todos los conductores portación obligatoria de cadenas. En el parte de las rutas más transitadas de esta región, detallaron:

Ruta Nacional 40

  • Estado: Habilitada con extrema precaución.
  • Tramo El Bolsón – Bariloche – Villa Mascardi: Presenta calzada húmeda en gran parte del recorrido, bancos de niebla y riesgo de piedras sueltas en la calzada por desprendimientos. Maquinas viales se encuentran trabajando en la zona.
  • Tramo Siete Lagos (San Martín de los Andes – Villa La Angostura):  Calzada húmeda. Visibilidad reducida por niebla con posible formación de hielo en sectores. Vialidad Nacional solicitó a los conductores a manejar en velocidad precautoria.
  • Requisito: Portación obligatoria de cadenas.

Ruta Nacional 237

  • Estado: Habilitada con precaución.
  • Condiciones: Se presentaron sectores con lloviznas, por lo cual es posible la formación de hielo en sectores. Posible caída de piedras. Se reporta la presencia de animales sueltos en sectores.
  • Requisito: Portación obligatoria de cadenas.

Ruta Nacional 231 (Hacia Paso Cardenal Samoré)

  • Estado: Habilitada con extrema precaución.
  • Condiciones: El tramo desde el empalme de la RN 40 hasta el límite internacional presenta calzada mojada por lluvias, bajas temperaturas y posible formación de hielo en los sectores de mayor altitud. Zona con presencia de animales sueltos. Los pasos e ingresos están sujetos a los horarios del paso fronterizo.
  • Requisito: Portación obligatoria de cadenas.

Ruta Nacional 242 (Hacia Paso Pino Hachado)

  • Estado: Transitable con extrema precaución / Restricciones por clima.
  • Condiciones: Es una de las zonas más afectadas por acumulación de hielo y nieve en calzada. Debido a la nieve en la ruta, el paso internacional con Chile se interrumpió durante la mañana del sábado, pero ya continuó con el servicio normal.

Ruta Nacional 23 (Línea Sur Rionegrina)

  • Estado: Habilitada con precaución.
  • Condiciones: El tramo entre Ingeniero Jacobacci, Pilcaniyeu y el empalme con la RN 40 presenta calzadas húmedas con aplicación preventiva de riego con solución salina para evitar la escarcha. Hay sectores con desvíos, calzada pesada, tramos con barro y transiciones de asfalto a ripio por frentes de obra activos (principalmente entre Comallo y Pilcaniyeu).

Estado de los pasos a Chile:

Paso FronterizoEstado hoy
17/07/2026		Horario de atenciónDetalles
Cardenal SamoréHABILITADO con precauciónLado Argentino: 09:00 a 19:00 hs.
Lado Chileno: 08:00 a 18:00 hs.		El corredor continúa habilitado a diferencia de Pino Hachado. La calzada se presenta mojada por lluvias, con muy bajas temperaturas y alta probabilidad de formación de hielo en las cotas más altas del trayecto cordillerano. Los camiones y equipos viales operan de manera preventiva en el esparcido de sal.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO con precaución8 a 20 hs.El tramo presenta sectores con calzada húmeda y un marcado riesgo de heladas al caer el sol.
Pino HachadoHABILITADO con precaución8 a 19 hs.Calzada mojada, sectores con hielo y nieve que pueden afectar el paso. Se requiere la presencia de cadenas para transitar.
IcalmaHABILITADO con precauciónEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Calzada transitable con sectores de baja adherencia por presencia de nieve y barro.
Hua HumHABILITADO con precaución8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.El camino de ripio presenta sectores poceados y con barro. Se recuerda que este paso requiere la conexión marítima mediante la barcaza del Lago Pirihueico en el lado chileno (se aconseja contar con reserva confirmada).

Antes de salir: planificá tu viaje con nuestro mapa interactivo

Si estás por salir a la ruta, recordá que podés consultar el Mapa Interactivo de Viajes y Turismo de Diario RÍO NEGRO. Diseñado especialmente para llevar en el celular, esta plataforma te ofrece el estado de los pasos fronterizos en tiempo real, información geolocalizada y las mejores recomendaciones de destinos, miradores y actividades para disfrutar en el camino. Una herramienta clave de servicio e inspiración para que tu próxima aventura por la Patagonia sea segura y completa. Hacé clic acá para ingresar al mapa y planificar tu recorrido.


Temas

Chile

Invierno 2026

Neuquén

Río Negro

Rutas

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este sábado. Sin embargo, Vialidad Nacional solicita extremar la precaución en las zonas cordilleras debido al clima inestable.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén