Los Pumas debutan en el Rugby Championship 2025 ante Nueva Zelanda: el XV titular en Córdoba

Los Pumas debutan frente a Nueva Zelanda en Córdoba. El equipo de Felipe Contepomi buscará un nuevo golpe histórico ante los All Blacks, a quienes ya venció en tres ocasiones recientes. Todos los detalles.

Los Pumas tendrán su estreno en el Rugby Championship, en el Kempes.

El Rugby Championship 2025, el torneo que decididamente insertó a Los Pumas en el top mundial, iniciará este sábado su última edición y el equipo argentino tendrá un duelo muy complicado ante los All Blacks.

El partido se disputará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, a partir de las 18:10. Está claro que el historial no favorece a los dirigidos por Felipe Contepomi, pero la realidad es que en 2020, 2022 y 2024, Los Pumas consiguieron triunfos históricos y en este torneo, sin dudas, se equilibraron las fuerzas.

Además, durante la jornada también se dará el partido inaugural, que tendrá como protagonistas a Sudáfrica y Australia a partir de las 12:10, en Johannesburgo.

Sin embargo, la atención de argentina estará puesta en Los Pumas, que tendrán estos 15 protagonistas desde el minuto 1: Mayco Vivas, Julián Montoya (C) y Pedro Delado; Franco Molina y Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo; Gonzalo García y Tomás Albornoz; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía.


