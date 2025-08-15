Los Pumas debutan en el Rugby Championship 2025 ante Nueva Zelanda: el XV titular en Córdoba

Los Pumas tendrán su estreno en el Rugby Championship, en el Kempes.

El Rugby Championship 2025, el torneo que decididamente insertó a Los Pumas en el top mundial, iniciará este sábado su última edición y el equipo argentino tendrá un duelo muy complicado ante los All Blacks.

El partido se disputará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, a partir de las 18:10. Está claro que el historial no favorece a los dirigidos por Felipe Contepomi, pero la realidad es que en 2020, 2022 y 2024, Los Pumas consiguieron triunfos históricos y en este torneo, sin dudas, se equilibraron las fuerzas.

Además, durante la jornada también se dará el partido inaugural, que tendrá como protagonistas a Sudáfrica y Australia a partir de las 12:10, en Johannesburgo.

Sin embargo, la atención de argentina estará puesta en Los Pumas, que tendrán estos 15 protagonistas desde el minuto 1: Mayco Vivas, Julián Montoya (C) y Pedro Delado; Franco Molina y Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo; Gonzalo García y Tomás Albornoz; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía.