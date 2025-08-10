Furor por Los Pumas: más de diez mil personas presentes en la práctica de cara al Rugby Championship

Este fin de semana, el Estadio Mario Alberto Kempes rompió un récord de asistencia a un entrenamiento a puertas abiertas. Más de diez mil personas estuvieron presentes para ver a Los Pumas en la previa de lo que será su debut en el Rugby Championship 2025.

El combinado argentino tendrá su estreno ante los All Blacks el sábado 16 de agosto en el territorio cordobés y comenzaron su puesta a punto para el certamen ante una multitud.

Desde el mediodía, el público comenzó a llegar al Kempes desde distintos puntos de la provincia para demostrar el apoyo a la Selección Argentina de rugby.

El entrenamiento en el Kempes. Foto: @lospumas.

Además, desde la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba ofreció actividades deportivas y lúdicas, con la participación de profesores de la Unión Cordobesa de Rugby y de la institución educativa. Mientras que desde el gobierno provincial pusieron a disposición 55 colectivos para trasladar a más de 2.200 personas desde todas las latitudes del territorio cordobés.

Los Pumas entrenaron ante una multitud en Córdoba

El entrenamiento se llevó a cabo durante la tarde, en lo que fue una oportunidad para ver de cerca las jugadas y destrezas con movimientos precompetitivos.

Los Pumas en el cierre del entrenamiento. Foto: @lospumas.

Ante este hecho, desde Córdoba aseguraron que “diez mil personas han podido disfrutar del entrenamiento a puertas abiertas de Los Pumas en el estadio Kempes. Estamos empezando a vivir la fiesta de lo que será un evento histórico con la selección frente a los All Blacks”.

La práctica sirvió para comenzar a vivir lo que será el debut del próximo sábado entre los argentinos y neozelandeses, por la primera fecha del Rugby Championship.

“Es una emoción muy grande estar en este estadio, ver la cantidad de gente que vino a ver la práctica. Tengo muchas ganas de jugar en Córdoba, la última vez que jugué en la ciudad fue antes de la pandemia, tengo ganas de ponerme la camiseta frente a mi familia y amigos”, expresó Joaquín Oviedo, uno de los seis jugadores cordobeses que integran el plantel del seleccionado nacional.