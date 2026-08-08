Los Pumas dejaron escapar la ventaja y cayeron ante Sudáfrica en el test match en Vélez

Los Pumas no pudieron con los Springboks en el estadio José Amalafitani en Liniers. (Foto: Rodrigo Néspolo - LA NACION)

Los Pumas no pudieron sostener la ventaja y terminaron cayendo 17-10 ante Sudáfrica en el estadio José Amalfitani, en un exigente test match internacional disputado en Liniers. Ambos seleccionados presentaron varias modificaciones respecto de sus equipos habituales.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi estuvo arriba en el marcador durante gran parte de la primera mitad, pero el poderío físico de los Springboks terminó inclinando la balanza a favor del bicampeón del mundo.

El seleccionado argentino arrancó mejor y golpeó rápido. A los dos minutos, Santiago Carreras abrió el marcador con un penal desde mitad de cancha. Aunque los sudafricanos igualaron poco después gracias a la puntería de Sacha Feinberg-Mngomezulu, Los Pumas respondieron con una gran acción ofensiva que terminó en el try de Benjamín Grondona. Con la conversión de Carreras, el local se puso 10-3.

Durante buena parte del primer tiempo, Argentina controló el juego y defendió con solidez. Incluso contó con algo de fortuna cuando Feinberg-Mngomezulu falló un drop que dio en el travesaño. Sin embargo, a segundos del descanso, Edwill Van der Merwe apoyó en el ingoal y la posterior conversión dejó el encuentro 10-10 al entretiempo.

En el comienzo del complemento, Carreras tuvo una oportunidad clara para volver a poner arriba a Los Pumas, pero falló un penal desde una posición favorable. Sudáfrica aprovechó ese momento y comenzó a inclinar el partido con su potencia en las formaciones fijas.

La diferencia llegó a los 62 minutos. Tras un scrum a cinco metros del ingoal argentino, el pack sudafricano empujó con autoridad y Cameron Hanekom apoyó el try. Handré Pollard acertó la conversión y estableció el 17-10 que sería definitivo.

Con el tiempo cumplido, Los Pumas tuvieron una última chance para empatar. El equipo encontró espacios por el sector externo, pero Matías Moroni no pudo controlar la pelota cerca del ingoal y el knock on terminó con la ilusión argentina. Después de este compromiso, el seleccionado continuará su calendario con dos test matches ante Australia, el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.