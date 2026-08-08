Rescataron a turistas varados y asistieron a familias aisladas por la nieve: así es el trabajo con motonieves en Neuquén

En medio de los temporales de nieve que afectan a la zona cordillerana de Neuquén, la Unidad de Rescate Motonieve de la Policía realiza un trabajo esencial para asistir ante emergencias en la región. Su intervención permite ayudar a conductores y llevar elementos de primera necesidad en sectores donde la acumulación de nieve dificulta el tránsito de vehículos convencionales.

En los últimos días, la brigada asistió a turistas cuyos vehículos quedaron atrapados por la nieve, llevó leña a una familia aislada, colaboró con el traslado de personal sanitario y realizó el relevo de efectivos de Gendarmería Nacional hacia la seccional de Copahue.

Turistas varados, familias aisladas y asistencia en plena cordillera neuquina

El equipo está integrado actualmente por el suboficial principal Sergio Correa, quien conduce la unidad desde su creación, y el efectivo Luis Monsalve, con 15 años de servicio. Ambos trabajan durante el Operativo Nieve y coordinan tareas con organismos provinciales, nacionales y equipos de salud.

Según explicó el gobierno provincial, el objetivo es realizar patrullajes preventivos y aprovechar la capacidad de las motonieves para desplazarse por sectores afectados por la acumulación de nieve. “Como podemos circular por sectores muy afectados por la nieve, recorremos desde Caviahue hasta Copahue asistiendo a Gendarmería, a vecinos y a quien lo necesite”, señaló Correa.

Las dos motonieves Polaris de 800 centímetros cúbicos cuentan con lingas, camillas y un trineo facilitado por un vecino de Caviahue. “Con ese trineo podemos acarrear leña, trasladar elementos y asistir al personal de salud. También podemos transportar una persona por cada motonieve”, detalló Correa.

El desplazamiento por la montaña requiere conocer las condiciones del terreno, que pueden cambiar rápidamente durante una nevada. La experiencia de los conductores resulta necesaria para identificar los distintos tipos de nieve y definir cómo avanzar sin quedar atrapados.

“Hay diferentes clases de nieve y tener experiencia para leerla es muy importante. Cuando la nieve es recién caída, las motos se entierran y el trabajo cambia completamente”, explicó Correa.

La capacitación y el trabajo en dupla, parte fundamental del operativo

La Unidad de Rescate Motonieve fue creada hace cuatro años a partir de una iniciativa de Correa para utilizar estos vehículos en tareas de asistencia. Desde entonces, la brigada participa de manera intensiva en operativos vinculados con temporales en distintos puntos de la provincia.

Hace dos años, el suboficial fue uno de los instructores del primer curso específico para el manejo de motonieves, en el que se capacitaron 11 efectivos de la Policía del Neuquén

El trabajo se realiza en dupla, entre otros motivos porque una motonieve puede quedar encajada durante el recorrido y requiere la asistencia de otro vehículo para volver a ponerse en movimiento. “Siempre trabajamos en dupla, porque cuando una motonieve se encaja, una sola persona no puede sacarla”, explicó Correa.

Actualmente, la brigada mantiene sus recorridos en la Ruta Provincial 26, principalmente entre Caviahue y Copahue.